Après le "transfert du siècle" de Neymar, le PSG va proposer 155 millions pour Mbappé

Les jours de Kylian Mbappé à l'AS Monaco sont visiblement comptés. Selon les informations de Téléfoot, le Paris Saint-Germain devrait rapidement passer à l'attaque pour recruter l'attaquant de l'AS Monaco, dont le nom alimente de plus en plus les rumeurs de transfert. Selon l'émission dominicale de TF1, une première offre d'un montant de 155 millions d'euros, hors bonus, devrait être présentée à l'AS Monaco rapidement. Une offre démesurée.

Quelques jours après l'arrivée de Neymar, fraîchement recruté par les dirigeants parisiens dans le cadre du transfert le plus onéreux de l'histoire du football (222 millions d'euros), le club dirigé par Nasser Al-Khelaïfi souhaiterait monter une ligne d'attaque composée de Neymar, Edinson Cavani et le phénomène de l'ASM.

" Mbappé séduit par le projet parisien et le fait d'évoluer aux côtés de Neymar "

Peu enclin à vendre ses joueurs à un concurrent direct pour les titres hexagonaux, le champion de France en titre ne verrait, lui, pas d'un bon œil une vente au club de la capitale. Le cas Mbappé pourrait donc ressembler à celui de Fabinho. Fortement courtisé par le PSG au début du mois de juillet, le Brésilien avait essuyé le refus de ses dirigeants pour partir à Paris.

Fortement sollicité par le Real Madrid, dont le nom est le plus souvent revenu dans les rumeurs de transfert, Manchester City et le Paris Saint-Germain, Mbappé aurait désormais donné sa préférence au club de la capitale. La raison est simple : l'international français souhaiterait à tout prix évoluer aux côtés de Neymar dans la ligne d'attaquant parisienne. Selon Téléfoot, l'ensemble du projet sportif proposé par Paris aurait également séduit le n°10 de l'AS Monaco. Déjà complètement fou avec l'arrivée du Brésilien dans les rangs parisiens, ce mercato pourrait devenir tout simplement surréaliste.