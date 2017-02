Après OM-PSG : Marseille n'avait pas connu une telle humiliation au Vélodrome depuis plus de 60 ans

Les mines défaites des Marseillais en disaient long ce dimanche. Corrigés 1-5 dans leur jardin du Vélodrome, qui pourtant s’était montré à la hauteur des attentes, les hommes de Rudi Garcia ont marqué l’histoire. À leur insu. C’est simple, l’OM n’avait plus connu une telle défaite à domicile depuis le 23 août 1953 et une défaite face à Nïmes.

Mais cette défaite historique fait encore plus mal face au PSG, l’ennemi intime. Et va marquer pour longtemps les pages de livres d’histoire consacrés au "Classique". Car, avec ce 5-1, Paris s’est offert sa plus large victoire face à l’OM au Vélodrome. Il a également égalé son meilleur résultat face à l’OM puisqu’en janvier 1978, Carlos Bianchi, Mustapha Dahleb et compagnie avait infligé une correction similaire (5-1). Mais, à l’époque, l’humiliation était au Parc des Princes, loin du Vélodrome. Pas cette fois-ci…