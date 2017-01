Après PSG-Monaco : Les notes du PSG : Meunier a marqué des points, Matuidi beaucoup moins

Kevin Trapp : 6,5

J’ai aimé : Ses sorties aériennes, notamment sur corner. Ou encore ses interventions superbes devant Sidibé (19e) et surtout Falcao (46e).

Je n’ai pas aimé : Rien.

En bref : Un match plein jusqu’à sa blessure. Il est logiquement sorti sous les acclamations du public.

Remplacé à la 52e par Alphonse Areola, qui a eu quatre interventions à réaliser avant d’encaisser un nouveau but même s’il est masqué sur le coup.

Thomas Meunier : 7

J’ai aimé : Ses deux grands ponts consécutifs à la 70e. Mais aussi son activé des deux côtés du terrain. Sa solidité. Sa justesse.

Je n’ai pas aimé : Sa tête manquée à la 65e dans la surface.

En bref : Un match plein. Il a marqué des points. Serge Aurier est de retour. Mais la question va se poser entre les deux.

Marquinhos : 6

J’ai aimé : On ne l’a pas trop vu. Et pour un défenseur central, c’est souvent pas plus mal.

Je n’ai pas aimé : Il n’a pas rayonné.

En bref : Solide sans être lumineux.

Thiago Silva : 6,5

J’ai aimé : Ses interventions propres. A la Thiago Silva.

Je n’ai pas aimé : Pour la forme, on peut rappeler une relance envoyée en touche.

En bref : O’Monstro n’a pas été monstreux. Mais il a été propre pour museler Falcao et l’attaque monégasque.

Thiago Silva à la lutte avec Thiago SilvaPanoramic

Layvin Kurzawa : 5

J’ai aimé : Ses centres pour Cavani (36e) ou Draxler (72e).

Je n’ai pas aimé : En défense, il peut donner quelques frissons.

En bref : Il apporte plus le danger que Maxwell. Mais n’est pas toujours rassurant derrière.

Thiago Motta : 5.5

J’ai aimé : Ses relances. Sa capacité à orienter le jeu.

Je n’ai pas aimé : Il a disparu après la pause. Et doit sortir plus tôt du bloc parisien sur le but monégasque.

En bref : Un match correct. Mais sans plus.

Blaise Matuidi : 4

J’ai aimé : Il n’a pas ménagé ses efforts comme à son habitude.

Je n’ai pas aimé : Son déchet technique en première période notamment. Dans le dernier geste, son déficit technique a sauté aux yeux à l’image de son centre complètement raté à la 43e.

En bref : Une première période horrible.

Djibril Sidibé face à Blaise MatuidiAFP

Adrien Rabiot : 5

J’ai aimé : Sa chevauchée à la 33e. Sa technique.

Je n’ai pas aimé : Il a joué plus bas que Matuidi. Et n’a pas suffisamment apporté sa capacité à se projeter vers l’avant. Et comme Thiago Motta, il est trop statique sur le but monégasque.

En bref : Ce n’est pas Verratti. Et ça s’est vu.

Lucas : 4

J’ai aimé : Pas grand-chose. Au mieux, sa générosité. Et sa frappe à la 42e alors qu’il avait filé sur le côté gauche.

Je n’ai pas aimé : Ses fautes à l’abord de la surface en première période qui ont offert deux coups francs à Monaco. Et ses pertes de balles ou encore son incapacité à gagner ses duels.

En bref : Ce n’était pas du grand Lucas. Il n’est pas parvenu à faire des différences avec sa vitesse.

Remplacé à la 60e à Angel Di Maria, qui a tenté d’accélérer le jeu.

Julian Draxler : 5.5

J’ai aimé : Son toucher de balle. Sa technique. Et son envie de ne pas trop porter le ballon.

Je n’ai pas aimé : On l’a moins vu en seconde période avant de le voir placer une tête au-dessus puis provoquer le penalty.

En bref : Il a encore été décisif. Son intégration est une vraie réussite. Mais s’il doit être plus constant sur l’ensemble du match.

Remplacé à la 85e par Guedes.

Julian Draxler face à MonacoPanoramic

Edinson Cavani : 5.5

J’ai aimé : Son abnégation. Et il ne tremble pas sur le penalty.

Je n’ai pas aimé : Il défend sans vraiment défendre sur l’action du but de Bernardo Silva.

En bref : Il n’a pas eu beaucoup d’occasions de s’illustrer. Mais il marque encore… et dépasse une légende.