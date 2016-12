Areola, le milieu, le troisième homme en attaque : Que feriez-vous à la place d'Unai Emery ?

La situation

Unai Emery joue peut-être sa place mercredi. L'entraîneur du PSG traverse une tempête depuis que son équipe a subi une deuxième défaite en trois journées samedi à Guingamp (2-1) qui l'a reléguée à sept points du leader niçois au classement. Face à Lorient, qui a souvent joué de mauvais tours au club de la capitale par le passé, Paris sera attendu au tournant. Le technicien espagnol aussi. Un nouveau revers face à la lanterne rouge de la Ligue 1 peut lui coûter sa place, alors que les rumeurs vont déjà bon train concernant son éventuel successeur.

L'impératif de résultat passe aussi par des bons choix dans sa composition d'équipe pour l'entraîneur parisien. Et peut-être par des changements. Car Paris a affiché des limites dans tous les secteurs de jeu depuis le début du mois de décembre. Sur le plan collectif, mais aussi au niveau des individualités. Du gardien aux attaquants, les joueurs parisiens sont nombreux à ne pas avoir donné satisfaction ces dernières semaines. Emery a des décisions à prendre : que feriez-vous à sa place ?

Gardien : Areola doit-il céder sa place à Trapp ?

Alphonse Areola traverse une mauvaise passe. Le gardien du PSG s'est incliné sur 90% des derniers tirs cadrés auxquels il a eu à faire face depuis le déplacement à la Mosson. Il y a aussi une question de réussite, mais l'ancien portier de Villarreal n'a pas été irréprochable non plus, notamment à Montpellier et à Guingamp. Si Emery lui maintient sa confiance, l'entraîneur parisien n'a cependant pas exclu de titulariser Kevin Trapp face à Lorient. L'Allemand, titulaire la saison passée et en début d'exercice, avait rapidement cédé son statut de numéro un à Areola, sans qu'il n'y ait grand-chose à lui reprocher pour autant.

Notre avis : Areola n'a pas été suffisamment décisif dans cette période délicate pour Paris. Trapp mérite d'avoir sa chance.

Défense : Faut-il modifier la charnière et changer les latéraux ?

La défense, c'est devenu le point faible du PSG. Avec dix buts concédés sur les cinq dernières journées, l'arrière-garde parisienne est loin de présenter ses garanties habituelles et la question d'un changement se pose légitimement compte tenu des failles individuelles apparues durant cette série. Notamment du côté de Layvin Kurzawa à Guingamp, et de Marquinhos face à Montpellier et Ludogorets. Même le capitaine Thiago Silva connaît une baisse de régime assez sensible. Emery a des solutions sur le banc : Thomas Meunier à droite, Maxwell à gauche, et Presnel Kimpembe dans l'axe.

Notre avis : Même si elle ne dégage pas trop de sérénité en ce moment, ça paraît délicat de changer la charnière. En revanche, une rotation peut s'opérer du côté des latéraux. Maxwell à la place de Kurzawa, diminué par une pubalgie, en particulier.

Milieu : Faut-il relancer Krychowiak ?

Paris est aussi en difficulté dans ce secteur. A la création, seul Marco Verratti parvient à éclairer un peu la construction du jeu parisienne. Mais c'est aussi à la récupération que le bât blesse. Emery manquera de munitions face à Lorient dans un secteur pourtant très fourni. Puisqu'Adrien Rabiot et Javier Pastore sont toujours absents. Thiago Motta, un temps incertain, Marco Verratti et Blaise Matuidi sont aptes tout comme Grzegorz Krychowiak, qui pourrait être relancé face aux Merlus. Le jeune Christopher Nkunku, titulaire lors des deux dernières sorties du PSG, est aussi disponible.

Notre avis : Compte tenu de l'enjeu, Emery a toutes les raisons de s'appuyer sur ses éléments les plus fiables. A commencer par Verratti et Matuidi. Krychowiak n'a pas suffisamment convaincu cette saison pour prétendre à une place de titulaire sur ce match.

Attaque : Qui fera le troisième homme ?

Avec huit buts marqués en cinq matches, le PSG piétine aussi en attaque. Et Paris sera particulièrement démuni dans ce secteur face à Lorient. Hatem Ben Arfa et Jesé sont toujours indisponibles et Angel Di Maria, annoncé "au repos" par le club, n'est pas dans le groupe. Ce qui laisse Emery avec Cavani, Lucas, Augustin et Ikoné comme seuls attaquants valides. Si Lucas et Cavani semblent assurés de débuter, il y a un doute sur le troisième homme. Qui peut aussi être Matuidi, régulièrement aligné au poste d'ailier gauche par l'Espagnol ces derniers temps.

Notre avis : L'expérience Matuidi a montré ses limites. Autant faire confiance au jeune Ikoné, qui a le profil pour jouer sur un côté contrairement à Augustin.