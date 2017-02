ASSE - OL : un derby bouillant à quitte ou double

Le contexte

Deux chutes pour l'un, une belle claque pour l'autre. A l'heure de se retrouver dimanche à Geoffroy-Guichard, Lyon et Saint-Etienne restent tous les deux sur une contre-performance. Déjà bien lancé par Anthony Lopes, ce derby s'annonce bouillant et sportivement important. Battu par Lille en Ligue 1 (1-2), les Lyonnais ont enchaîné sur une élimination précoce en Coupe de France au Stade Vélodrome (2-1). Saint-Etienne est, lui, tombé de haut face à Auxerre, en prenant trois buts face à l'avant-dernier de Ligue 2. Ce derby, entre deux équipes qui veulent se relancer, tombe à pic et pourrait faire très mal au perdant.

Surtout qu'au-delà de leur rivalité historique, les deux clubs sont cette saison en au coude à coude sur le plan sportif. Après sa défaite à Lyon lors du premier derby de la saison, l'ASSE était retombée à la 9e place et avait eu du mal à repartir de l'avant. Mais ses quatre matches sans défaite en L1 depuis décembre lui ont permis de remonter au classement. Ils sont désormais cinquièmes à quatre points des hommes de Bruno Genesio. Une victoire sera cruciale pour la course à l'Europe et pourrait leur permettre de mettre la pression sur Lyon qui a besoin d'une victoire pour entretenir le rêve d'un podium.

Son retard, déjà conséquent, pourrait se transformer en gouffre en cas de défaite. Même le match à rejouer face à Metz ne suffirait pas à rêver d'un come-back. Non, si Lyon veut s'offrir une deuxième partie de saison folle comme l'an passé, où il avait remonté neuf points de retard sur Monaco alors dauphin du PSG, s'offrir le derby est un passage obligé. C'est d'ailleurs à cette période de l'année que les coéquipiers d'Alexandre Lacazette avaient enclenché leur irrésistible remontée. Vaincre les Verts dans leur antre pourrait leur permettre de lancer une belle dynamique.

Nabil Fekir (Lyon) et Jordan Veretout (Saint-Etienne)AFP

Le joueur à suivre : Memphis Depay

Recruté 18 millions d'euros, Memphis Depay sera particulièrement surveillé. Il est arrivé sur les bords du Rhône en manque total de rythme et n'avait quasiment pas joué depuis le début de la saison sous le maillot de Manchester United. Entré en jeu lors des deux confrontations face à l'OM, titulaire contre lors de la défaite face à Lille, l'attaquant néerlandais n'a pas encore brillé sous ses nouvelles couleurs. Un derby, c'est le match parfait pour lancer sa carrière lyonnaise. A lui de prouver qu'il est de nouveau affuté.

Memphis DepayPanoramic

Ils ont dit

Loïc Perrin

" Gagner le derby, dans une saison, c'est la cerise sur le gâteau. "

Bruno Genesio

" Il y a de la provocation mais je ne pense pas qu'il y ait de la haine entre les deux clubs. "

Bruno Genesio (OL)Panoramic

Trois stats à avoir en tête

1. Saint-Etienne à Geoffroy-Guichard, c'est du solide. Le Club du Forez n'a perdu qu'un seul de ses onze derniers matches à domicile en L1.Son seul revers concédé ? Face à Nice, alors leader, au mois de novembre (0-1). Mais Monaco (1-1) ou encore Marseille (0-0) ont été tenus en échec sur la pelouse des Verts.

3/6. L'ASSE a gagné trois des six dernières confrontations face à Lyon en Ligue 1 (pour un nul et deux défaites). Soit autant de victoires que lors des… 36 derniers derbies précédents. Sans s'être inversé, les duels entre les deux équipes se sont équilibrés lors des dernières années.

83%. Si Saint-Etienne n'a pas marqué de but à la mi-temps, pas d'inquiétude. Les Verts ont pris l'habitude de marquer lors du deuxième acte cette saison : 83% de leurs buts l'ont été soit le ratio le plus élevé de la L1 avant de débuter cette 23e journée.

Notre avis

Les deux doivent emporter ce match ? On parie sur une rencontre sans vainqueur. La solidité stéphanoise à domicile ne va pas disparaitre, surtout face à Lyon. Mais comme offensivement, les Verts ont beaucoup de limites, on les voit mal renverser complétement les Lyonnais. Ce score arrangerait peut être davantage les Stéphanois qui dans leur Chaudron n'ont absolument pas envie de céder face à leurs rivaux lyonnais.