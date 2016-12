Au moins, sur l’année civile, le PSG reste le patron de l’élite

C’est une tradition à laquelle 2016 n’échappera pas. Alors que la Ligue 1 a fermé le ban jusqu’en 2017, difficile de ne pas jeter un coup d’œil dans le rétroviseur. Et se demander quel serait le classement de Ligue 1 si la saison avait débuté le 1er janvier dernier. Autrement dit, qui est le champion de l’année civile ?

La réponse est évidente, même si la première partie de saison 2016-2017, depuis le mois d’août, est quelque peu surprenante. Le PSG, avec 84 points (45 puis 39), est la meilleure équipe de l’année civile. Meilleure attaque (92 buts marqués) et meilleure défense (25 encaissés) de l’élite sur la période, le champion de France est toutefois moins souverain qu’en juin dernier. La preuve, son dauphin, l’OGC Nice, ne pointe qu’à six points sur ces douze mois.

Une 3e place entre l’OL et Monaco, Lorient dernier de la classe

Avec un match en moins (contre Metz), l’OL ne compte que 37 matches et laisse donc la troisième marche du podium à l’AS Monaco pour deux petits points (75 contre 73). La suite du classement fait la part belle au LOSC, auteur d’un début d’année 2016 tonitruant avec Fréderic Antonetti, qui termine derrière le "Big Four". Guingamp et Saint-Etienne, sixième et septième, suivent et sont devant l’OM, 8e du classement.

Parmi les mauvais élèves, Lorient termine bon dernier avec 35 points. Lanterne rouge de la saison actuelle, les Merlus sont devancés par Angers (38 points). Faute d’un nombre de matches suffisants, les promus ou relégués lors de 2016 ne figurent pas au classement.