Aulas promet un recrutement ambitieux, Boudebouz dans le viseur de l'OL ?

Aucune titre et pas de qualification pour la prochaine Ligue des champions, la saison de l'OL est décevante et laisse présager un mercato d'été mouvementé entre Rhône et Saône. Premier volet, les départs, avec plusieurs cadres susceptibles de partir, Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso en tête. Le premier a révélé dès février dernier son envie de viser un club plus huppé, tandis que le second a affirmé dimanche dernier son souhait de jouer la Ligue des champions et la prochaine Coupe du monde.

Lacazette a un bon de sortie

Comme il le répète depuis plusieurs semaines, Jean-Michel Aulas ne ferme pas la porte à ses deux internationaux français, mais répète concernant le premier que tout dépendra du club qui tentera de le recruter et du montant qu'il sera prêt à mettre sur la table. "Lacazette a un bon de sortie. Ce qui ne veut pas dire qu'il va partir. Ça dépend du club de cœur pour lequel il a ce bon de sortie" a confirmé Aulas ce mardi en conférence de presse. En fin de contrat cet été, Rachid Ghezzal n'a lui toujours pas prolongé et son départ est aussi à envisager.

Vidéo - "Je ne sais pas" : Lacazette entretient le flou sur son avenir 00:12

Montpellier réclamerait 15 millions pour Boudebouz

"On va lancer un recrutement qui sera ambitieux", a en tout cas promis ce mardi le président lyonnais, quelques heures après que L'Equipe ait confirmé une vieille piste relancée dimanche dernier par Le Progrès : celle menant à Ryad Boudebouz. Le meneur de jeu de Montpellier, sous contrat jusqu'en 2019, plaisait déjà à l'OL lorsqu'il brillait plus jeune à Sochaux avec son compère Marvin Martin. Au sortir de sa belle saison avec le MHSC (11 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues), il serait toujours dans les petits papiers lyonnais et aurait un accord tacite avec son club pour changer d'air cet été.

Les performances de l'international algérien en font aussi un joueur très courtisé à l'étranger puisque toujours selon L'Equipe, Newcastle, Everton, Southampton et la Lazio Rome suivent de près sa situation. Ce qui pousserait Montpellier a réclamer au moins 15 millions d'euros en échange de ses services. En plus d'offrir une vraie garantie au poste de meneur de jeu, une spécialité dont l'OL ne dispose plus vraiment dans son effectif, Boudebouz a aussi pour lui sa qualité sur coups de pied arrêtés. A 27 ans, rejoindre l'OL constituerait une évidente progression dans sa carrière et offrirait au club lyonnais une nouvelle corde à son arc offensif. Pas un luxe si Lacazette, Ghezzal et Tolisso plient bagage cet été.