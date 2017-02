Aurier et Ribéry ont rendu visite à Théo

La triste affaire Théo n'a pas laissé insensible le monde du sport. Après l'Inter Milan, qui a proposé au jeune homme d'assister à un match en Italie, et le soutien de plusieurs sportifs sur les réseaux sociaux, Franck Ribéry et Serge Aurier ont rendu visite le week-end dernier à Théo, victime de violences policières au début du mois février et sorti récemment de l'hôpital.

"Un jour avant Franck Ribéry, Serge Aurier, latéral droit du Paris Saint-Germain, était lui aussi venu au chevet de Théo lui apporter son soutien. Une personne au grand coeur toujours prête à aider quand il le faut. La famille le remercie pour cette démarche. Cela fait plaisir à Théo de recevoir tout ce soutien sportif en tant que fan de football." a posté l'entourage du jeune homme sur sa page Facebook "Justice pour Théo".