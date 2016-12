Avant Bastia - Marseille, OM : une remontada bienvenue

A Bastia, l'OM va tenter de bien finir une année 2016 compliquée. Les hommes de Rudi Garcia ont la possibilité d'intégrer le top 5 du championnat en cas de résultat positif en Corse. Un classement inespéré en début d'exercice tant les incertitudes pesaient sur le club olympien. Depuis, l'OM a changé de propriétaire. Et d'ambition. Frank McCourt a pris la place de Margarita Louis-Dreyfus. Le milliardaire américain savait qu'en rachetant le club en cours de saison il ne pouvait pas prétendre à titiller les cadors du championnat. Pourtant, les résultats obtenus depuis l'arrivée de Rudi Garcia à la tête de l'équipe marseillaise poussent les dirigeants à davantage d'optimisme quant à l'issue de la saison.

Mercato : la donne a changé

Prendre place dans le premier quart de la Ligue 1 à la mi-championnat pourrait d'abord permettre à l'OM d'envisager plus sereinement le mercato d'hiver. "Voir Marseille prétendre à autre chose qu'une place d'honneur en fin de saison, c'est forcément une bonne nouvelle, explique un agent de joueurs qui travaille de plus en plus avec le club marseillais. Car l'OM peut être attractif sur le plan sportif dès cet hiver. Ça change la donne." En creux, c'est bien l'idée de voir la formation olympienne mieux se renforcer qui apparait. Les éléments visés devront apporter un vrai plus à une équipe finalement pas si médiocre…

Rudi GarciaPanoramic

Actuellement, Rudi Garcia se pose la question de savoir comment améliorer son effectif. Ou plutôt dans quelles proportions. "Quand les résultats commencent à être là, on ne sait jamais si la bonne stratégie consiste à ne rien changer ou bien à apporter des retouches", précise le coach marseillais. Même si l'embellie est réelle, l'OM ne carbure pas encore au super. Garcia entend donc bien apporter du sang neuf dans son groupe. Des contacts avec Obi Mikel (Chelsea) mais aussi d'autres joueurs de Premier League renommés et peu utilisés ont été noués ces dernières semaines. Et les meilleures performances de l'OM aident à valoriser le projet du club.

Ravis de la crise… à Paris

En prenant treize points lors des six dernières journées de championnat, l'OM se hisse sur le podium des équipes les plus efficaces de Ligue 1. Seul Nice - déjà sacré champion d'automne - a fait mieux. Ces résultats sont à mettre en relief avec ceux de… Paris. Si le PSG ne demeure plus un vrai rival depuis plusieurs années, l'OM se préoccupe toujours de l'état de santé de son "meilleur ennemi". Et les supporters marseillais savourent la crise actuelle de l'équipe d'Unai Emery. "C'est vrai qu'on revient un peu sur eux au classement, se délecte un responsable de supporters en Virage Nord. On a l'impression que la roue commence à tourner. Mais il y a encore beaucoup de chemin à faire pour les regarder dans le rétro…" Ne pas se laisser décrocher par les Parisiens traduit tout de même une vraie nouveauté par rapport à la (désastreuse) saison passée…

La série de trois succès d'affilée en championnat place le club olympien dans les meilleures dispositions pour passer l'hiver au chaud. Dans ce contexte, le déplacement à Bastia s'avère très important. Car prendre une bûche juste avant Noël plomberait sensiblement l'ambiance. "Le staff accorde beaucoup d'importance à cette rencontre, confie un proche du vestiaire olympien. Une victoire validerait vraiment tout le travail de ces dernières semaines. Une défaite gâcherait la fête…" Car les bons résultats actuels permettent à Garcia de ne pas être contesté en interne. Et les joueurs mis sur la touche ne peuvent pas faire de vagues. Ils sont conscients de la bonne tenue de l'équipe… sans eux.

La remontada des Marseillais en Ligue 1 permet aussi d'effacer la déconvenue subie cette semaine en Coupe de la Ligue. Sorti par Sochaux au stade des 8e de finale (1-1, 3-4 t.a.b), l'OM s'est bien repris en championnat en s'imposant face à Lille (2-0). Le climat de travail reste ainsi très serein malgré cette élimination. Garcia et ses adjoints ont réussi à instaurer de vraies règles de vie amenant les Olympiens à mieux gérer les périodes négatives mais aussi positives. Pas question de s'enflammer avec la série en cours. L'OM profite juste de l'instant présent. Et c'est déjà beaucoup...