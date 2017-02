Avant le derby Saint-Etienne-Lyon : Pour l'OL et Genesio, l’heure des comptes a sonné

"Bruno fait du bon boulot, les résultats seront là en championnat et en Europa League". Si vous cherchiez un excellent exemple de méthode Coué, Jean-Michel Aulas vous l’a offert sur un plateau mercredi dernier. Au lendemain de l’élimination lyonnaise en Coupe de France face à l’OM (1-2), le président lyonnais est venu allumer le contre-feu sur Twitter.

Pourtant, le boss lyonnais aurait toutes les raisons d’être énervé. Comme depuis 2012, son OL va terminer la saison vierge de tout trophée national. Et si l’Europa League a été décrétée priorité du club pour la fin de saison, difficile d’imaginer le Lyon actuel se frayer un chemin jusqu’en finale. Face à l’OM, Lyon n’a pas "mal" joué mais a simplement pêché par un manque de révolte, déjà aperçu à plusieurs reprises cette saison.

Au même niveau que Dijon ou Rennes

Alors, forcément, tous les regards se sont à nouveau tournés vers Bruno Genesio. A fortiori à Lyon où les têtes d’entraîneurs sont souvent coupées sans pitié (demandez à Hubert Fournier si son Noël 2015 s’est bien passé). Et si Jean-Michel Aulas se refuse à faire sauter le fusible Genesio, force est de constater que son bilan n’a rien de reluisant.

Oui, l’OL s’est redressé de manière spectaculaire la saison passée pour terminer derrière le champion parisien. Mais les souvenirs s’estompent et la saison actuelle des Gones n’a rien à voir avec les six derniers mois de l’exercice précédent. Avec 12 défaites* au 31 janvier toutes compétitions confondues, Lyon présente une courbe de résultat inquiétante. Pire, en championnat, l’OL a déjà atteint son total de défaites de la saison passée (8). Dijon et Rennes, pourtant loin du calibre et des finances lyonnaises, présentent le même total.

Pire ratio de défaites depuis 2000

Et, en étendant le spectre à l’ère Genesio, les chiffres parlent d’eux-mêmes. Avec 19 défaites en 54 matches, le coach lyonnais présente un ratio de défaites de 33,3%, soit un match sur 3. Autant le dire de suite, personne n’avait fait pire depuis le nouveau millénaire. Une éternité.

Alors, face à Saint-Etienne, dans un match qui ressemble à un quitte ou double, Genesio joue gros. Si le coach lyonnais, sous contrat jusqu’en 2019, devrait finir la saison à la tête des Gones, sauf cataclysme, c’est probablement sa reconduction pour la prochaine saison qui est en jeu. Et sûr qu’une nouvelle défaite, surtout dans le derby, viendrait peser lourd dans la balance.

Via Gracenote, *L’élimination aux TAB face à Guingamp n’est pas ici comptabilisée comme une défaite