Avant Lyon-Lille - OL : Genesio, le grand flou tactique

Bruno Genesio n'est pas un grand fan des réseaux sociaux. Lui-même l'avait avoué en octobre dernier, lorsque l'OL était au fond du gouffre. La raison ? Les moqueries dont il est la victime et qui le caricature souvent en coach sans grande envergure. D'ailleurs, l'un des sobriquets dont est affublé avec ironie est d'une simplicité qui résume tout : "Pep Genesio".

C'est évidemment vite oublié le redressement spectaculaire opéré par l'entraîneur lyonnais la saison passée. Mais, comme chaque satire, une petite part de vérité se cache dans les propos des twittos lyonnais. Car depuis le début de saison, si Bruno Genesio a imité le coach catalan, c'est dans sa capacité à changer presque systématiquement de système. Mais pas forcément avec les mêmes résultats.

C'est simple, toutes compétitions confondues, le coach rhodanien a déjà utilisé cinq schémas tactiques différents. Dont quatre réutilisés plusieurs fois. Comme si le tâtonnement avait duré un peu trop longtemps.

Une défaite et ça tourne

Dans le détail, l'utilisation de ces schémas s'est faite selon un ordre très précis. L'OL a débuté sa saison en 4-3-3, en attendant que Nabil Fekir retrouve le rythme, dans l'espoir de garder sa formidable dynamique de fin de saison dernière. Mais les défaites rapides face à Dijon et Bordeaux ont forcé Genesio à changer. Privé de nombreux cadres, surtout devant, "Pep" innove avec un 5-4-1 face à l'OM (0-0). Pour enchaîner de suite avec un 3-5-2 qui s'installe comme le système de référence.

Mais la défaite face au leader niçois (2-0) entérine le retour au 4-3-3… pour une nouvelle défaite face à Guingamp. Arrive alors le 4-4-2 face à Toulouse (1-2) et Bastia (2-1) et deux victoires de rang. On pense alors que l'équilibre est trouvé. Que nenni. C'est finalement le 4-3-3 qui fait son retour avant que le 4-2-3-1 ne prenne le pouvoir. Vous avez mal à la tête avec tous ces chiffres ? C'est un peu normal. Alors imaginez les joueurs de l'OL…

Bruno Genesio (OL)Panoramic

Fekir, la clé du problème

Le constat est facile mais répond en réalité à des besoins précis. Le 3-5-2 a été mis en place à un moment où l'OL prenait l'eau défensivement. Sans grandes ressources devant après la blessure de Lacazette, Genesio a optimisé ses forces en présence et serrer les dents.

Par la suite, l'abandon du 4-3-3 n'est dû qu'à un nom : Nabil Fekir. Le talentueux gaucher, qui reprend petit à petit ses marques, a affirmé haut et fort son souhait d'évoluer dans l'axe. Genesio a dû lui faire une place dans l'axe. D'où le 4-2-3-1 qui prend parfois des allures de 4-4-2.

Vidéo - Petit à petit, Fekir refait son nid 01:17

10 défenses différentes

Le problème de ces changements de pied successifs a parfois causé du désordre au milieu, point fort lyonnais la saison passée. Et, quand vos milieux sont sous l'eau, c'est votre défense qui trinque. Le souci c'est que Genesio a aussi tendance à changer constamment sa hiérarchie derrière. Depuis le début de saison, ce sont pas moins de 10 défenses différentes qui ont été alignées par le coach rhodanien en L1 selon L'Equipe. Et dans l'axe, la hiérarchie a varié entre Mapou Yanga-Mbiwa, Emmanuel Mammana, Mouctar Diakhaby, Nicolas Nkoulou et même Jérémy Morel…

Alors, que les supporters lyonnais se rassurent, certains secteurs commencent à se stabiliser. Notamment devant. L'arrivée de Memphis Depay et la bonne forme de Mathieu Valbuena risquent bien de pérenniser le 4-2-3-1 ou le 4-3-3. A part si Bruno Genesio se décide à (encore) innover.