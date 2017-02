Avant Monaco - Nice : Le paradoxe Mario Balotelli : le dilettante magnifique

Après le nul concédé par Nice à Bastia (1-1), Lucien Favre a incité Mario Balotelli à se "remettre dans le coup". Un peu plus d'une semaine plus tard, l'attaquant a répondu à son entraîneur en plantant le dernier but de la victoire des Aiglons face à Guingamp (3-1). Décisif, l'international italien sait l'être depuis le début de la saison. Face aux Bretons, son équipe reculait, mais il a su lui donner une marge suffisante pour éviter une désillusion. Malgré des statistiques révélatrices de son efficacité (9 buts), l'impression subsiste que l'activité du joueur reste limitée et qu'il pourrait donner plus à Nice qui voudra retrouver son fauteuil de leader face à Monaco, samedi (17h00).

Mario Balotelli marque, et plutôt beaucoup. C'est surtout ce qu'on lui demande au poste auquel il évolue. En Ligue 1, l'ancien attaquant du Milan AC a participé à onze rencontres, il a inscrit neuf buts. En tout, il a marqué onze fois avec l'OGC Nice. Avec des doublés face à Marseille et contre Monaco en début de saison, l'Italien a frappé très fort et lancé idéalement son opération résurrection après des mois de passage à vide sous le maillot de Liverpool. Quand il a pu jouer, Lucien Favre l'a presque systématiquement titularisé en championnat. Preuve que l'entraîneur suisse lui fait confiance et compte sur ses fulgurances pour faire basculer les rencontres. "C'est toujours la même chose, il est capable de trucs exceptionnels", a admiré le coach niçois en conférence de presse après la victoire face à l'EAG.

" Il faut qu'il travaille, surtout le démarquage offensif "

Mais le coach niçois aimerait, aussi, que son joueur participe davantage au jeu. Balotelli peut être un tueur devant le but adverse, ce n'est plus à prouver. L'impression visuelle qu'il dégage donne souvent l'impression qu'il reste en dedans. Sa capacité à se faire sanctionner en fin de rencontre est, aussi, problématique (cinq jaunes, deux rouges en L1, tous après la 80e minute). Il peut connaître de longs passages à vide au cours d'un match voir même être fantomatique sur 90 minutes, comme s'il ne sortait de sa boîte seulement quand il avait le ballon entre les pieds.

Cette neutralité dans le jeu existe depuis ses premiers pas sous le maillot niçois mais six mois après son arrivée, le club est en droit d'attendre un peu plus. "Il faut qu'il travaille, qu'il travaille son mouvement, surtout le démarquage offensif, expliquait ainsi Lucien Favre lors de la même conférence de presse. Je le dis depuis le début mais ça prend du temps. Les démarquages, le saut de retrait et l'appel en profondeur, faire les deux : retrait et repartir en profondeur ou profondeur et saut de retrait. Ce sont des trucs qui doivent venir mais on va bosser." L'attaquant a peut-être besoin de plus de rythme.

C'est le deuxième bémol de sa saison niçoise : il n'a jamais enchaîné. Entre des blessures (adducteurs, abducteurs, mollet), du repos ou encore une suspension, Balotelli n'a jamais pu participer à plus de cinq matches consécutifs. En tout, il a joué 1245 minutes, soit un peu plus de 50% de ce qu'a joué Nice depuis son arrivée. Heureusement pour l'OGCN, quand Balotelli était absent, Alassane Pléa a très souvent répondu présent. Il est d'ailleurs, avec 14 buts, le meilleur buteur niçois cette année. Mais contre Monaco, il pourrait une nouvel fois être exilé sur l'aile droite, Balotelli oblige.