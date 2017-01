Avec Draxler, Guedes et Lo Celso, le PSG offre à Emery les moyens de la concurrence

C'est la recrue la plus onéreuse du mercato hivernal parisien (entre 36 et 40 millions d'euros), Julian Draxler, qui l'a dit le mieux lundi lors de sa présentation officielle: "Quand vous évoluez dans un club comme le Paris SG, c'est normal d'avoir deux grands joueurs à chaque poste. Il y a beaucoup de grands joueurs pour peu de postes, et le coach devra prendre chaque semaine des décisions difficiles. Mais je pense que le plus performant jouera."

La déclaration ne déplaira sans doute pas à son entraîneur Unai Emery. En août, le technicien basque avait fait sensation en démontrant les bienfaits de la concurrence à l'aide de... deux bouteilles d'eau, trouvées sur le pupitre de la salle de presse du centre d'entraînement parisien, le Camp des loges.

" C'est toi qui va jouer! "

"C'est très important la concurrence, d'avoir deux bons joueurs pour chaque poste. Je veux que les deux joueurs soient très, très motivés, qu'ils aient de l'enthousiasme... Et je dis à l'un: 'C'est toi qui va jouer'", expliquait-il en pointant la bouteille de droite. "Forcément, lui est un peu énervé, et c'est bien qu'il soit énervé, parce que quand il va jouer, il devra me montrer que j'aurais dû le faire jouer lui", ajoutait-il à propos de la bouteille N.2.

Lors de la première partie de saison parisienne pourtant, Unai Emery a d'abord beaucoup cherché son équipe type, avant de ne plus trop en changer, nonobstant les performances de chacun. Ainsi l'Argentin Angel Di Maria, en difficulté de septembre à décembre après une première saison plutôt bonne sous le maillot parisien, n'a pas vu son statut de titulaire indéboulonnable remis en cause par ses prestations.

Vidéo - Kluivert dresse le portrait de Guedes : "Le public du Parc va aimer son style" 01:42

Volonté d'Emery de ménager l'ego d'une star en crise de confiance? Cette situation tenait aussi peut-être au niveau de ceux qui étaient censés disputer à Di Maria sa place dans le 11. Le Madrilène Jesé, recruté 25 millions d'euros, n'a jamais convaincu et est d'ailleurs en instance de prêt. Et Hatem Ben Arfa, tête de gondole du mercato parisien cet été, n'a pas réussi à enchaîner des prestations suffisamment convaincantes pour s'installer dans le onze parisien. Depuis l'hiver, c'est d'ailleurs dans le rôle de doublure d'Edinson Cavani que ce meneur de jeu est utilisé.

En recrutant deux joueurs dans ce secteur de jeu, trois en comptant l'Argentin Giovani Lo Celso acheté cet été mais prêté jusqu'en janvier à son club de Rosario, le PSG a envoyé un message clair à ses joueurs: même les stars n'y sont pas intouchables. C'est d'autant plus vrai que l'Allemand Julian Draxler, attiré dans les premiers jours du mercato d'hiver, a déjà poussé Di Maria sur le banc. Dimanche lors du choc de la saison de Ligue 1 contre Monaco, c'est lui qui, avec Lucas Moura, était chargé d'abreuver Cavani en balles de but. Et, coïncidence ou non, Di Maria est bien plus présent dans le jeu, et notamment dans le repli défensif, depuis le début de l'année civile...

Vidéo - Kluivert : ''D’autres grands clubs voulaient Draxler !'' 01:53

" Je n'ai pas peur "

Arrivé plus récemment, le Portugais Gonçalo Guedes a lui débuté sur le banc face à Monaco. Mais Unai Emery l'a fait entrer en fin de rencontre, laissant entrevoir quelques promesses de la part d'un joueur prometteur et polyvalent, capable de jouer à différents postes offensifs (sur les deux côtés ou en soutien de l'attaquant de pointe). "Je n'ai pas peur, je vais faire mon possible pour qu'on m'apprécie", a expliqué le joueur de 20 ans dans un entretien à l'AFP lundi. "L'entraîneur m'a dit qu'il me faisait confiance, il m'a dit de jouer comme j'ai l'habitude et comme je sais faire, de progresser tous les jours et ainsi de faire en sorte de pouvoir être une option pour lui."

Lo Celso aussi devrait bientôt être une "option" pour bousculer un peu son compatriote Javier Pastore, qui peine à revenir de blessure. Mais Patrick Kluivert, le directeur du football du PSG, a prévenu qu'il fallait "d'abord lui donner un peu de temps pour qu'il s'adapte au football européen". Des trois, seul Julian Draxler, 23 ans, semble toutefois en mesure de disputer les matches les plus importants de la saison parisienne, contre Barcelone en Ligue des champions les 14 février et 8 mars. Lo Celso est encore en phase d'adaptation, et Guedes ne peut être qualifié. Or c'est surtout à cette occasion que l'état-major parisien attend de profiter des bienfaits attendus de cette mise en concurrence.