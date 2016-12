Avec Draxler, le PSG version QSI retrouve la première classe

Le PSG a renoué avec ses bonnes habitudes. Une star a débarqué dans la capitale française. Une de plus sous l’ère QSI, pourrait-on dire. Mais après un été raté, c'est un nouveau message fort qui était attendu à Paris cet hiver. Conscients d'avoir manqué le coche avec des recrues de second plan lors de la période estivale, les dirigeants parisiens n'ont pas attendu pour tenter de se rattraper en signant Julian Draxler, avant même l’ouverture du marché le 1er janvier. Histoire de couper l’herbe sous le pied de plusieurs concurrents de poids, Paris a bouclé un dossier sur lequel il avait pris un peu d’avance ces derniers mois. Ils ont réussi un très beau premier coup, même si d’autres renforts sont espérés.

Non, on n'en fait pas trop. Car il ne faut pas s'y tromper, Julian Draxler n'est pas le premier venu. Aussi irrégulier que talentueux, le milieu offensif est une perle. Bien sûr, il faut encore la polir. Mais c'est une perle quand même. A Schalke 04 puis lors de sa première saison à Wolfsburg, mais aussi et peut-être surtout avec la Nationalmannschaft, il a déjà démontré qu'il était un joueur à part et a accumulé une expérience précieuse à 23 ans.

Draxler et LöwAFP

La Premier League doublée

Rapide, doté d'une conduite de balle soyeuse et d'une excellente lecture du jeu, Julian Draxler fait partie de ses rares joueurs aptes à faire des différences sur un geste. C'est simple, on parle d'un élément considéré comme l'une des grandes promesses du football allemand depuis des années. Tout n'est pas rose non plus dans le début de carrière canon du champion du monde 2014. Ce n'est pas un extraterrestre. Il a ainsi des défauts. Et pas qu'un.

A une époque, son corps - ses tendons notamment - l'a contrarié. Le caractère de ce garçon très ambitieux n'est pas non plus facile à gérer, comme Wolfsburg l'a constaté ces derniers mois. Son inconstance est un autre défaut qu'il va devoir apprendre à corriger. Et il n'est pas non plus ce leader de vestiaire dont Paris manque cruellement cette saison. Mais ce transfert a bien tout d'un cadeau de Noël offert par Nasser Al-Khelaifi à Unai Emery et aux supporters parisiens.

Vous en doutez encore ? Pas de souci, il a un autre argument de poids pour aller dans le sens de notre argumentation. Il y a très peu de bonnes occasions à réaliser sur le marché des transferts en hiver dans le monde des géants de la planète football. Les stars susceptibles de changer d'air en cours de saison ne sont pas légion. Et si on se fie aux dernières rumeurs, après le départ d’Oscar en Chine, il y avait notamment James Rodriguez et… donc Julian Draxler à tenter cet hiver.

Au final, le PSG a réussi à doubler Arsenal ou Liverpool sur l’ancien prodige de Schalke. De la belle ouvrage. Surtout que l'international allemand possède en plus l'avantage de pouvoir participer à la Ligue des champions dès cette saison ! C'était bien Noël avant l'heure pour le PSG, qui a renoué avec ses bonnes habitudes oubliées l'été dernier.