Battre l'OM en pensant au PSG, l'ambition de Djibril Sidibé (Monaco)

Le mois de janvier est copieux pour Monaco et Djibril Sidibé détaille le menu : un déplacement ce dimanche à Marseille où "Rudi Garcia va bien remonter" ses joueurs et le 29 janvier, un autre au Parc des Princes. Mais "cette année, on ne craint pas le Paris Saint-Germain", salive le défenseur.

Sidibé juge que "la 6e place (de Marseille) prouve que cette équipe a changé". "Il lui reste encore du boulot mais ça reste une grande équipe", précise l'ex-Lillois qui a hâte d'en découdre au Vélodrome.

"Le contexte y est assez électrique, précise-t-il. Chacun rêve d'y jouer. Le plus gros problème, c'est nous. Jouons sans pression, un match plein. Il faut se dire que ce n'est pas parce qu'on a gagné 4-0 (à l'aller, NDLR) que ce match sera facile. Rudi Garcia va bien les remonter. Il a les mots pour transcender son équipe. Ils seront là. Nous aussi."

"Une reprise difficile"

Car désormais, comme le dirait un vrai Marseillais, Sidibé (né à Troyes) ne semble "craindre dégun". Sur un plan personnel, il entend, durant 2017, "être régulier dans (ses) performances, réaliser de grosses prestations en Ligue des champions, essayer de s'imposer petit à petit en équipe de France".

Sur le plan collectif, même si Monaco ne traverse pas sa meilleure passe (succès étriqués en Coupe de France et de la Ligue), Sidibé assume. "Je ne dirais pas qu'on est en rodage, mais on a eu une reprise un peu difficile, reconnaît le défenseur. Cela n'enlève rien à la qualité du groupe et tout le monde a participé au moins à un match de coupe. Le plus important est d'enchaîner les victoires pour engranger la confiance."

Leonardo Jardim félicite ses joueurs lors de Monaco-BastiaPanoramic

Toujours en course dans quatre compétitions, les Monégasques savent que les deux prochains mois seront éprouvants. "Le coach nous a avertis qu'il fallait rester concentrés. Il faut aussi retrouver le même niveau d'exigence qu'on avait, afin de réitérer les performances de la première partie de saison."

Monaco n'a plus peur du PSG

Comme l'ensemble de ses coéquipiers, Sidibé ne compte rien lâcher. "Avec notre effectif, on aspire à obtenir quelque chose en fin de saison, dit-il. On ne pourra pas tous tout jouer à fond. Le coach effectuera une gestion pour garder la dynamique. On va essayer d'aller au bout de nos idées pour décrocher un trophée en fin de saison."

A Marseille dimanche, l'objectif est clair : gagner afin de "les distancer". Mais aussi afin de garder le PSG à distances. "Même derrière nous au classement, Paris reste favori (pour le titre), soutient Sidibé. Mais on a nos arguments. Cette année, on ne craint pas le Paris Saint-Germain. A nous de faire le nécessaire pour les distancer le plus longtemps possible. D'ailleurs on les joue bientôt. Ce sera intéressant pour eux comme pour nous."

Les mots du latéral monégasque sonnent déjà comme une prise de rendez-vous avant l'heure. Mais Sidibé n'oublie pas Marseille. "Il faudra gérer l'émotion de ce genre de matches, à très haute intensité, conclut-il. Face à ce genre d'équipe, il faut savoir garder son calme. Cela se gagne généralement 1-0 ou 2-1, même si on a déjà gagné des gros matches avec plusieurs buts d'écart. Marseille reste une grosse équipe. Le plus important est de gagner".