Bielsa, une "option réelle" pour le LOSC la saison prochaine

Passi est en mission. Nommé mardi nouvel entraîneur du LOSC pour quatre mois, l'ancien homme à tout faire de l'OM a un objectif clair, net et précis : maintenir son nouveau club en Ligue 1. "J'arrive pour une mission, celle du maintien, il va falloir retrouver cette confiance, reprendre le chemin de la victoire", a confié ce mercredi Passi en allusion aux trois défaites consécutives de Lille en championnat. "J'ai 13 finales pour maintenir le LOSC", a-t-il insisté.

Franck Passi, l'entraîneur de l'OM, lors du match face à GuingampAFP

" Bielsa n'intervient pas dans ma mission des 13 matches" "

Accompagné par Marc Ingla et Luis Campos devant la presse, Franck Passi n'a forcément pas pu esquiver les questions sur Marcelo Bielsa, pressenti pour lui succéder dès cet été. "Avec Marcelo, on parle souvent. Je l'ai appelé dimanche. Mais il n'intervient pas dans ma mission des 13 matches", a assuré l'ancien adjoint de l'Argentin, focalisé sur le court terme : "Je ne me suis pas posé la question de travailler avec Marcelo Bielsa au LOSC. Pour l'instant je pense à rester en Ligue 1."

Ingla dément un accord avec Bielsa, mais...

Interrogé lui aussi sur le sujet Bielsa, Marc Ingla a confirmé qu'El Loco était "une option réelle pour la saison prochaine", mais affirme qu'il n'y a pour le moment aucun accord pour sa venue, contrairement aux informations qui ont circulé mardi : "Nous n'en sommes pas encore là", a expliqué le directeur général du LOSC, heureux de pouvoir compter sur Passi, "un entraîneur qui connaît bien la Ligue 1, la pression et possède une belle expérience avec l'OM." Première finale pour Passi, ce samedi à Caen, qui compte un point de moins que les Dogues, avec un match en retard à jouer.