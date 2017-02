Bordeaux 5e après une victoire spectaculaire à Lille (2-3), Rennes se relance face à Lorient (1-0)

Lille - Bordeaux : 2-3

Que de rebondissements au Stade Pierre-Mauroy ! Et le dernier mot a été pour Bordeaux, vainqueur à Lille (2-3) avec un énorme Adam Ounas. Les Dogues pensaient pourtant avoir fait le plus dur en renversant la situation en moins de deux minutes après l'ouverture du score de Valentin Vada (16e) grâce à un penalty de Nicolas de Préville (66e) et un but d'Eder (67e). Mais Ounas, entré seulement à la 74e minute de jeu, a signé un superbe doublé avec une volée (78e) et une merveille de frappe enveloppée (82e) pour offrir la victoire aux Girondins, désormais cinquièmes au classement. Le LOSC, à neuf après les expulsions de Julian Palmieri (80e) et de Rio Mavuba (90e+2), est 14e.

Ce qu'on en retient : Ounas. Sans lui, Bordeaux n'aurait pas signé une si belle opération dans la course à l'Europe.

Rennes - Lorient : 1-0

Rennes a enfin renoué avec la victoire. Après dix matches sans succès, les hommes de Christian Gourcuff se sont imposés dans le derby breton face à Lorient (1-0) grâce à un but de Giovanni Sio (19e) après un ballon bêtement perdu par les hommes de Bernard Casoni dans l'entrejeu. Les Rennais remontent à la 8e place du classement. Les Merlus, qui ont pourtant eu des occasions, restent lanterne rouge.

Ce qu'on en retient : Le manque d'efficacité des Lorientais. En attaque comme en défense. Dans leur situation, c'est terrible.

Angers – Bastia : 3-0

Angers continue de foncer vers le maintien. Invaincu depuis sa déroute à Toulouse (4-0) début février, le SCO a signé samedi soir sa troisième victoire de suite en balayant une équipe de Bastia complètement à la dérive. Un doublé de Toko Ekambi (18e, 57e) et un but de Bourillon (79e) ont fait le bonheur du public de Jean-Bouin. C'est la victoire la plus large de la saison pour les Angevins, qui, en trois semaines, auront fait le plein face à trois concurrents directes dans la lutte pour le maintien (Lille, Nancy, Bastia). Le SCO grimpe au 11e rang, Bastia reste 19e et commence à sérieusement décrocher.

Ce qu'on en retient : Les six points d'avance d'Angers sur le 18e... Une place qu'occupait encore le SCO le 8 février.

Nancy – Toulouse : 0-0

D'abord, les bonnes nouvelles pour Nancy : après quatre défaites de rang, l'ASNL a stoppé l'hémorragie et elle sort de la zone rouge au détriment de Dijon, battu à Nantes vendredi. Mais ce match nul et vierge (0-0) à domicile face à Toulouse ne fait pas franchement les affaires des Lorrains. Ils ont pourtant cru ouvrir le score par Puyo, mais son but a été refusé pour une faute sur Alban Lafont. Par la suite, le portier toulousain a été sauvé par son poteau (43e) puis par sa barre transversale en toute fin de match (90e). Dur pour Nancy, qui méritait sans doute mieux. Toulouse est 9e après ce deuxième 0-0 de rang à l'extérieur. Nancy est 15e.

Ce qu'on en retient : 476 minutes sans but pour Nancy. Difficile de sortir la tête de l'eau dans ces conditions.

Vincent Bregevin et Laurent Vergne