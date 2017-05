Quarante ans que ça dure : origine et chronique de l'invincibilité bordelaise face à l'OM

Quarante ans. Près de 40 ans que Marseille se casse les dents sur le verrou girondin. Depuis 1977, le club phocéen n’a plus gagné à Bordeaux en championnat. Une statistique effarante. Une statistique sacrée en terre bordelaise qui peut faire d’un Cédric Yambéré, unique buteur d’une affiche entre les deux clubs, le héros d’une saison. Cette série sera forcément dans toutes les têtes au moment où Bordeaux recevra Marseille, dimanche, dans le cadre de la 37e journée de Ligue 1 (21h00 au Matmut-Atlantique). Ce duel, qui a perdu de sa splendeur, sera cette année crucial dans la course à l’Europe.

Il a "une saveur particulière" dit de lui Marius Trésor. Et les joueurs girondins sont conditionnés pour ne pas le perdre. "Les supporters bordelais mettent la pression à l’approche de ce match. Eux, ils veulent que ça perdure. Même si on n’a pas été formé au club, quand on arrive à Bordeaux, on sait que ça fait des années que Marseille n’y a pas gagné. Les joueurs savent que c’est quelque chose qui peut les poursuivre pour la suite de leur carrière. Les gens vont dire, ‘vous faisiez partie de l’équipe qui a perdu contre Marseille’. C’est une motivation supplémentaire."

L’ancien défenseur central n’a pas subi ce genre de pression. Il a d’abord porté le maillot de Marseille. Avant de devenir une légende bordelaise. Trente ans après la fin de sa carrière sous le maillot au scapulaire, l’ex-international français est toujours au club (il entraîne la réserve) et en est la mémoire vivante. Ironiquement, il n’a jamais joué de Bordeaux - Marseille sous les couleurs girondines. Mais c’est l’un des acteurs les mieux placés pour parler de cette série. Il raconte, en cinq rencontres, l’histoire de cette rivalité pas comme les autres.

Vidéo - Bordeaux - Marseille : une histoire vieille de 40 ans 01:13

Le jour où Marseille a gagné à Bordeaux

Le 1er octobre 1977 : 1-2

Buteurs : Alain Giresse (43e) // Marc Berdoll (58e) et Victor Zvunka (70e)

Commençons par la genèse : la dernière victoire de Marseille à Bordeaux. Marius Trésor porte encore le maillot olympien (1972 - 1980). Une affiche comme une autre, presque banale. Mais le craquement de la jambe brisée de Daniel Jeandupeux - la légende dit que le bruit a été entendu dans tout le Parc Lescure - a fait de cette rencontre un match à part. Quarante ans plus tard elle l’est encore un peu plus. La blessure du joueur suisse, qui n’a plus jamais rejoué en tant que professionnel ensuite, permet aux acteurs de ce soir-là d’en garder le souvenir précis.

" A cette époque les rencontres entre les deux clubs étaient quelconques "

Marius Trésor : "J’ai fait partie de la dernière équipe de l’OM à avoir gagné à Bordeaux. A cette époque les rencontres étaient quelconques. Il n’y avait pas autant d’intérêt qu’il y en a eu après. Ce match avait surtout été marqué par une fracture ouverte de Daniel Jeandupeux dans un choc avec Marc Berdoll qui était notre attaquant. Moi c’était la première fois que je voyais une jambe cassée avec une fracture ouverte où l’os est sorti. Ça refroidit beaucoup l’ambiance."

Le jour où Giresse est revenu avec le maillot de Marseille sur le dos

11 avril 1987 : 3-0

Buteurs : Philippe Fargeon (6e), René Girard (12e), José Touré (79e)

Depuis près de 10 ans, Marseille n’a plus gagné à Bordeaux. Pas encore exceptionnel : les Phocéens ont fait un tour en deuxième division entre ces deux dates. Mais de "quelconque", la rivalité est en train de se construire autour du duel sportif (Bordeaux gagne le championnat et la Coupe cette année-là devant Marseille) et d’un fort antagonisme. Celui entre Bernard Tapie qui vient de reprendre les rênes de l’OM et le patron des Girondins, Claude Bez. L’enjeu de ce match n’est pas l’invincibilité naissante des Bordelais mais le retour d’Alain Giresse devant son public. Meilleur buteur de l’histoire des Girondins, l’international français a rejoint l’écurie phocéenne. Impardonnable pour certains. Bez est même accusé d’avoir mis un "contrat" sur la tête de son ancien joueur. La suite est racontée par Trésor.

" Giresse avait le droit d’aller à Marseille "

Marius Trésor : "Alain avec tout ce qu’il a fait, après avoir passé pratiquement 17 ans aux Girondins de Bordeaux, était parti à Marseille et il avait le droit. Mais son retour ne s’est pas bien passé. Il y a eu une grosse faute de Gernot Rohr sur lui. L’arbitre du match allait logiquement sortir le rouge mais un attaquant de Marseille est arrivé (Abdoulaye Diallo, ndlr) en justicier et au final les deux ont été expulsés. L’OM aurait pu gagner sans le mauvais geste de son attaquant."

Vidéo - Garcia : "Même moi je n'étais pas né" 02:08

Le jour où Bordeaux a fait un pas vers le titre

Le 29 janvier 1999 : 4-1

Buteurs : Sylvain Wiltord (14e, 32e), Johan Micoud (17e) et Lilian Laslandes (20e) // Christophe Dugarry (59e)

De la saison 1998/1999, beaucoup se souviennent du non-match du PSG face à Bordeaux, alors dans une lutte à distance avec l’OM, lors de l’ultime journée. Mais Marseille a aussi perdu le titre au Parc Lescure cette année-là. La bande de Laurent Blanc se déplace sur la côte atlantique en leader, avec trois points d’avance sur son dauphin et rival. Quatre-vingt-dix minutes plus tard, l’OM cède sa position en tête du championnat de France à Bordeaux. Les Marseillais n’ont rien pu faire face au récital bordelais, marqué par la sublime prestation de ses joueurs offensifs (et les cheveux peroxydés de Johan Micoud). L’affrontement à distance continue tout le reste de la saison mais c’est finalement les Girondins, pour un petit point, qui sont sacrés juste devant leurs rivaux.

" Claude Bez a veillé sur son club "

Marius Trésor : "Bordeaux était en course avec l’Olympique de Marseille pour le titre et l’a pulvérisé Marseille avec un 4-1 phénoménal. Je pense que si Marseille était venu gagner ce jour-là, automatiquement, le titre aurait été pratiquement fichu pour Bordeaux. On venait de perdre le président Claude Bez (mort trois jours avant le match, en poste de 1979 à 1990, ndlr). C’est peut-être lui qui a fait en sorte, en veillant sur son club, qu’on gagne ce match."

Le jour où Bordeaux jouait le maintien

Le 28 mai 2005 : 3-3

Buteurs : Lilian Laslandes (17e), Camel Meriem (63e) et Juan Pablo Francia (86e) // Peguy Luyindula (22e, 90e) et Fabrice Fiorese (26e)

Bordeaux vit une saison 2004/2005 douloureuse. Sur le plan sportif, l’équipe ne s’en sort pas et enchaîne les nuls (20 en tout en championnat !). L’équilibre du club est aussi perturbé par la maladie de l’entraîneur, Michel Pavon. Il ne va pas au terme de la saison et laisse sa place à Eric Bedouet pour les ultimes journées. Au moment de son dernier match de l’année, Bordeaux n’est pas relégable mais pourrait terminer à l’échelon inférieur si les résultats ne lui sont pas favorables. Un nul lui garantirait sa place en Ligue 1 pour la saison suivante. Marseille, de son côté, joue une qualification en Coupe de l’UEFA. Le match est totalement fou. Bordeaux, un temps mené, tremble. Et si Peguy Luyindula offre le nul à son club, Marseille se contente de l’Intertoto.

" On a fait en sorte que Marseille ne gagne pas "

Marius Trésor : "On s’est sauvé au dernier moment. Cette saison était catastrophique parce que Michel Pavon est tombé malade. On avait dû mal à gagner mais on a fait en sorte que Marseille ne gagne pas à Bordeaux. On a sauvé la saison. C’est ce qu’ont retenu les supporters bordelais."

Le jour où Marseille a (vraiment) failli l’emporter

Le 29 août 2010 : 1-1

Buteurs : Anthony Modeste (88e) // Lucho Gonzalez (12e)

Il y a plusieurs rencontres où Bordeaux a dû s’arracher jusqu’à la dernière minute pour préserver sa remarquable série. En mai 2006, Marseille croit une première fois renverser l’histoire mais Fernando égalise à la 88e (et prive l’OM de C1). Un peu plus d’un an plus tard, Marseille mène 2-0 à Chaban-Delmas. Bordeaux reste en vie et obtient le nul. En 2010, c’est Anthony Modeste qui est le héros de tout un stade. Une belle manière pour lui de s’offrir son premier but sous ses nouvelles couleurs.

" On se disait que l’OM allait vaincre le signe indien "

Marius Trésor : "L’ambiance était terrible. Marseille menait 1-0, on se disait : ‘c’est fini, Marseille va vaincre le signe indien et va signer une victoire’. Mais à la dernière minute du match, Anthony Modeste a marqué ce but et permis à Bordeaux de garder son invincibilité. Jusqu’à présent on a eu cette chance : quand Marseille ouvrait le score, on a toujours eu la possibilité de revenir au score et chaque fois que Bordeaux a ouvert le score, le résultat final a été en sa faveur."