Bordeaux est reparti de l'avant, Diabaté a relancé Metz et Gourcuff a sauvé Rennes

Bordeaux - Toulouse : 1-0

Bordeaux courait après un succès en championnat depuis novembre. Près de deux mois et six matches plus tard, les Girondins ont enfin renoué avec la victoire en disposant de Toulouse au Matmut-Atlantique (1-0). Valentin Vada a signé l'unique but de la rencontre en marquant 14 secondes après le coup d'envoi. Attentif sur une frappe contrée de Kamano, l'Argentin s'est offert son premier but en Ligue 1. Exclu de manière assez sévère après une faute sur Jérémy Toulalan, Yann Bodiger a laissé ses partenaires en infériorité numérique (43e). Sur penalty, Malcom a eu la balle du break en fin de rencontre mais n'a pas réussi à mettre à l'abri son équipe (75e). Au classement, les Bordelais sont 8es provisoirement, les Toulousains, 10es.

Ce qu'on en retient : Le premier but de Vada en championnat. A 20 ans, il devrait encore en offrir à Bordeaux.

Metz - Montpellier : 2-0

Il est venu, il a vu, il a vaincu. Pour son retour en Ligue 1, Cheick Diabaté a laissé sa patte sur le match entre Metz et Montpellier. Le Malien a inscrit les deux buts de son équipe et offert un précieux succès aux Messins qui cèdent provisoirement leur dernière place au classement (18es). Dès le premier quart d'heure de jeu, l'ancien Bordelais s'est mis en valeur en reprenant à bout portant un centre venu de la droite de Renaud Cohade (14e). Quelque minutes plus tard, Diabaté remettait ça lors d'une action confuse sur corner (19e). De quoi enterrer définitivement Montpellier.

Ce qu'on en retient : Metz qui met fin à une série catastrophique de trois défaites et deux nuls toutes compétitions confondues.

Guingamp - Rennes : 1-1

Rennes peut remercier Yoann Gourcuff. Rapidement menés au score à Guingamp après l’ouverture du score de Moustapha Diallo (1-0, 39e) sur un nouveau centre millimétré de Marcal (6 passes décisives cette saison), les hommes de Christian Gourcuff ont réussi à arracher le nul au stade du Roudourou grâce à un but magnifique de l’international français (1-1, 46e). A noter que les Rennais ont joué toute la seconde période à dix après l’expulsion stupide de Sanjin Prcic (45e). Au classement, Guingamp, qui restait sur deux victoires consécutives à la maison, stagne à la 5e place tandis que Rennes est 7e.

Ce qu’on en retient : le but magnifique de Gourcuff, digne de ses plus belles heures bordelaises.

Yoann GourcuffAFP

Dijon - LOSC : 0-0

Circulez, il n’y a rien à voir… ou presque. Dans un match globalement dominé par Dijon, aucune des deux équipes n’est parvenue à faire la différence (0-0). Si Florent Balmont (58e) ou Younousse Sankharé (65e) ont fait trembler les Lillois, c’est surtout Yassine Benzia (23e) et Rony Lopez (25e) qui auraient pu faire le hold-up parfait pour les hommes de Patrick Collot s’ils avaient eu un soupçon de réalisme. Lille est 14e tandis que Dijon est à deux points, à la quinzième place.