Bordeaux : Gourvennec annonce l'arrivée de l'Argentin Mancini

"C'est un garçon qui doit nous rejoindre mais cela a été acté depuis bien longtemps, bien avant que je n'arrive", a expliqué Gourvennec. "Cela reste un très jeune joueur qui doit découvrir même s'il est venu de manière régulière ici aux Girondins lorsqu'il était plus jeune. C'est un garçon qui va devoir apprendre le jeu européen, s'adapter". Mancini, milieu gaucher qui vient de fêter ses 20 ans, a été formé au Proyecto Crecer, centre de formation filiale des Girondins en Argentine.

Aux Newell's depuis juillet 2015, Mancini a disputé 16 matches de première division et inscrit deux buts en deux saisons. Par ailleurs, Gourvennec a confirmé des contacts avec Jonas Martin, ancien milieu de Montpellier aujourd'hui au Betis Séville. "J'ai eu un échange avec son agent parce qu'il joue moins au Betis, a déclaré l'entraîneur girondin. C'est une joueur que je connais bien car je l'ai suivi de nombreuses années, qui a énormément progressé année après année et qui cherche un challenge. On l'a évoqué (avec les dirigeants), mais ce n'est pas le seul nom, il y a d'autres joueurs auxquels on a pensé aussi. C'est une possibilité mais parmi d'autres".