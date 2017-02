Ligue 1 : L'OM prolonge Maxime Lopez jusqu'en 2021

L'OM prolonge son minot. Comme pressenti depuis mercredi soir, l'Olympique de Marseille a confirmé ce jeudi dans un communiqué la prolongation de son jeune milieu de terrain, Maxime Lopez (19 ans). Initialement sous contrat jusqu'en 2019, celui qui se change encore dans le vestiaire de la réserve phocéenne a étendu son bail jusqu'en 2021, avec une revalorisation salariale lui permettant, selon l'Equipe, d'atteindre le salaire moyen de l'effectif marseillais.

Symbole de la formation marseillaise que souhaite développer Frank McCourt, Maxime Lopez est devenu depuis la nomination de Rudi Garcia en octobre dernier un titulaire indiscutable de l'OM. Ses performances lui ont même valu d'être sacré meilleur joueur de Ligue 1 du mois de décembre, lui qui comptabilise déjà 22 apparitions cette saison, pour un but et six passes décisives.

" Un symbole fort pour nous tous "

"La prolongation de Maxime Lopez est un symbole fort pour nous tous, s'est félicité le président marseillais Jacques-Henri Eyraud dans un communiqué. En tant qu'enfant du pays et même si la route est encore longue, il est un jeune joueur de talent très apprécié des fans, à qui nous souhaitons donner sa chance pour devenir progressivement un homme de base de notre projet sportif."

Un projet sportif qui passe par le recrutement de joueurs confirmés et d'avenir, mais aussi par le développement du centre de formation et la mise en avant des joueurs du cru : "Le message que nous entendons délivrer aux jeunes joueurs marseillais est que tout est désormais possible avec l'OM pour autant que les conditions suivantes soient réunies : une capacité de travail et une discipline exceptionnelles, un don de soi et une mentalité qui font passer l'intérêt collectif avant l'intérêt individuel" a conclu Eyraud, qui devra maintenant gérer le dossier d'un autre joueur prometteur du club, celui du défenseur Boubacar Kamara (17 ans), dont le contrat aspirant prend fin en juin.