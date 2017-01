C'est officiel : Morgan Sanson est la première recrue de l'OM de McCourt

Derrière le dossier Dimitri Payet, c'était l'autre nom évoqué sans relâche sur la Canebière. Morgan Sanson va s'engager avec l'OM, comme l'a confirmé le club phocéen mardi soir dans un communiqué, confirmant les informations de RMC et La Provence. Le milieu de terrain montpelliérain va bien coûter 9 millions d'euros (+ 3 de bonus) à Marseille, qui tient donc la première recrue de l'ère McCourt. Le milieu de terrain de 22 ans va renforcer un des secteurs les plus fragiles de l'effectif phocéen et donner corps au projet d'avenir de l'investisseur américain.

Avec cette première signature, Marseille renforce son entrejeu, diminué depuis le début de saison par les absences de Lassana Diarra et la faible profondeur de banc au milieu. Il devrait désormais faire la paire avec la révélation de la saison Maxime Lopez dans le cœur du jeu, où sa capacité à se projeter vers l'avant devrait faciliter la tâche aux attaquants du 6e de Ligue 1. Deuxième meilleur passeur du championnat depuis le début de saison (7 passes décisives), il sera attendu de lui d'être la rampe de lancement du trident offensif prôné par Rudi Garcia.

L'OM le veut pour affronter Lyon dimanche

Marseille souhaitait conclure la transaction rapidement dans le but d'aligner sa recrue pour le choc contre Lyon dimanche. Selon RMC, Sanson est donc attendu à Marseille dans les prochaines 48 heures pour passer sa visite médicale. Gravement blessé la saison dernière (rupture des ligaments croisés), l'ancien Manceau a disputé toutes les rencontres de Montpellier cette saison. Son nom revient depuis quelques mois comme une des cibles de l'OM mais aussi d'autres clubs de Ligue 1 après s'être imposé comme un des joueurs les plus prometteurs à son poste. Marseille a été le plus prompt. Et cela a tout l'air d'une excellente affaire, sportive comme financière.