Caen-OM (35e journée) - Loin du Vélodrome, l'OM est complètement perdu

Ces dernières années, l'OM avait habitué ses supporters à bien se comporter loin de Marseille. Les joueurs olympiens semblaient même plus à l'aise hors de leurs bases qu'à domicile. Au cours des dix dernières années, ils ont ainsi terminé sept fois sur le podium du classement des résultats obtenus à l'extérieur. Avec Eric Gerets et Didier Deschamps aux commandes, l'OM avait même terminé en tête des équipes les plus performantes hors de leur stade (2009 et 2010). Cette saison, Rudi Garcia n'arrive pas à marcher dans les traces de ses illustres prédécesseurs à l'OM. Les partenaires de Bafétimbi Gomis ne l'ont emporté que trois fois en déplacement en Ligue 1. Seules sept équipes de L1 ont enregistré moins de victoires à l'extérieur...

Pour expliquer les faibles performances des Marseillais sur les pelouses adverses, l'argument des supporters est le premier à être dégainé par Rudi Garcia. "C'est vrai que le fait d'évoluer à domicile devant les supporters, ça aide, concède l'entraîneur olympien. Mais on doit jouer à l'extérieur comme à domicile." Difficile, en effet, d'expliquer que cette saison l'OM perd ses moyens dès qu'il prend l'avion. "La saison dernière, c'était le problème inverse, se rappelle Rolando en faisant référence à la belle série olympienne à l'extérieur. Je n'ai pas d'explication…" Le défenseur portugais semble pourtant avouer à demi-mots connaître les causes de certains ratés olympiens. "Sur quelques matchs, on sait tout de même que l'on est fautif", finit par avouer Rolando. Mais qu'est-ce qui cloche vraiment quand l'OM n'évolue pas sur son terrain ?

Vidéo - Rolando : "Le plus important est de terminer européen" 00:30

Rolando préfère ne pas perdre

Si Marseille peine hors de ses bases, c'est d'abord parce que le jeu développé loin de l'Orange Vélodrome déçoit trop souvent. A part lors du festival marseillais à Lorient (victoire 4-1), les coéquipiers de Florian Thauvin ont toujours éprouvé des difficultés à trouver le chemin des filets. Constatant cette déficience devant le but adverse, l'OM a adopté une stratégie plus défensive. "On préfère enregistrer plusieurs nuls d'affilée plutôt que d'enchaîner victoire et défaite, concède encore Rolando. Ne pas perdre, c'est important." A défaut de prendre des points à l'extérieur, l'OM prend donc peu de buts. Une satisfaction qui ne comble pas le manque à gagner olympien sur le plan comptable…

En perdant deux nouveaux points à Nancy la semaine dernière (0-0), l'OM a entretenu l'idée qu'il lui sera difficile de terminer 5e et impossible d'accrocher la 4e place. "Je savais que cette saison serait compliquée, lâche Rudi Garcia. On va tirer le bilan à la fin. Si on finit européen, c'est juste inespéré. Mais on a notre destin entre nos pieds." Au déplacement à Caen ce week-end s'ajoute le voyage à Bordeaux lors de l'avant-dernière journée. Le destin continental des Marseillais pourrait bien se jouer en Gironde si l'OM ne lâche plus de points en route, notamment à l'extérieur.

Rudi Garcia - Marseille 2017AFP

" Un problème mental "

L'explication de l'échec de l'OM loin du Vél' se situe-t-elle plutôt dans les pieds ou dans les têtes des joueurs Marseillais ? "Il faut une détermination sans faille dès la première seconde, peu importe le contexte, reconnait Garcia. Ce n'est pas un manque de motivation mais un problème mental. Inconsciemment, on n'en fait pas assez. Il faut créer les conditions pour l'emporter." Cette saison, l'OM ne peut pas se reposer sur un fond de jeu lui permettant de dominer ses adversaires. "Le collectif ne suffit pas, explique un joueur olympien. On doit plus se dépouiller individuellement pour s'en sortir lorsqu'on joue à l'extérieur. Les efforts doivent être plus soutenus." L'OM ferait-il preuve d'une suffisance coupable loin du Vélodrome et de ses supporters ? "Quand ils ne s'investissent pas assez, on est là pour les rappeler à l'ordre au Vélodrome, lance un habitué du virage Sud. Mais à l'extérieur, les joueurs ont peut-être moins ce sentiment de devoir mouiller le maillot…"

Sous pression la saison dernière quand ils évoluaient à domicile, les joueurs marseillais perdaient leur moyen. A l'extérieur, ils se sentaient beaucoup plus libre. Et les résultats étaient bien meilleurs. Cette fois, le manque de pression loin de leur base semble plonger les joueurs de l'OM dans une torpeur maladive. A Caen, l'OM pourrait néanmoins retrouver un petit air de... Vélodrome. Car la grogne monte en Normandie. Et les supporters ont ostensiblement montré leur opposition au coach en place, Patrice Garande. "On ne peut pas demander au public de se retourner contre son équipe", sourit Rolando, conscient que le soutien des tribunes du stade d'Ornano ne sera pas forcément en faveur des joueurs locaux. Les fameuses conditions réclamées par Rudi Garcia semblent cette fois être réunies pour que l'OM s'impose en Normandie face au 17e de la Ligue 1. Alors, à Caen la victoire ?