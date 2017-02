Ce petit détail qui retarde la prolongation de Cavani au PSG

Libéré par son repositionnement dans l'axe, Edinson Cavani brille de mille feux cette saison au PSG et continue d'enfiler les buts comme des perles. Avec 32 réalisations au compteur, toutes compétitions confondues, El Matador est évidemment le meilleur buteur parisien de l'exercice 2016-2017 et est même devenu en janvier dernier le deuxième meilleur buteur de l'histoire du club en dépassant les 109 réalisations d'un certain Pedro Miguel Pauleta.

Des performances qui ont conforté les dirigeants parisiens dans leur intention de prolonger son contrat de deux ans, soit jusqu'en 2020. "Je crois que nous sommes désormais sur la même longueur d'ondes avec le club. J'ai toujours eu l'intention de rester à Paris et le club pensait la même chose. Nous avons trouvé un terrain d'entente. Il reste simplement quelques détails à régler." confiait ainsi Cavani la semaine passée, dans un entretien accordé à Marca.

Une histoire de bonus

Initialement, ces détails devaient être réglés avant la venue du Barça au Parc, histoire de pouvoir officialiser la prolongation en amont de la rencontre correspondant à la Saint-Valentin mais surtout aux 30 ans du buteur sud-américain. Dans son édition du jour, Le Parisien nous apprend toutefois que la négociation est au point mort actuellement, les conseillers de Cavani n'acceptant pas certaines clauses dans son nouveau contrat, dont l'une concernant un bonus jugé trop difficile à obtenir.

Le directeur du football du PSG, Patrick Kluivert, gère le dossier et se montre ferme sur le sujet à en croire Le Parisien. Le Néerlandais n'aurait d'ailleurs pas prévu pour le moment de nouveaux rendez-vous avec l'entourage de son buteur. Pas de quoi pour autant remettre en question le deal, mais nous faire sans doute patienter encore quelques jours (semaines ?) avant l'annonce officielle du dénouement. Patience.