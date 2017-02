Cette fois, Djibril Cissé met un terme définitif à sa carrière

Une page du football français se tourne, définitivement cette fois. A 35 ans, Djibril Cissé a en effet annoncé sa retraite sportive, quinze mois après une première annonce sur le plateau de J+1. "Il faut savoir écouter son corps de temps en temps. C'est fini oui. Je ne peux plus pratiquer le football de haut niveau, il faut savoir tourner la page", confiait-il ainsi en octobre 2015 dans l'émission de Canal Plus Sport.

Bloqué à 96 buts en Ligue 1

Revenu depuis sur sa décision, fort d'une opération à la hanche réussie, l'homme aux 96 buts en Ligue 1 s'entraînait depuis quelques mois avec le club de ses débuts, l'AJ Auxerre. "J’espère trouver un arrangement avec Auxerre, où je m'entraîne déjà, pour que je puisse continuer ma carrière là-bas", expliquait-il en novembre dernier dans So Foot. Finalement, le vainqueur de la Ligue des champions 2005 n'a pas trouvé de terrain d'entente avec l'AJA et a décidé de raccrocher définitivement les crampons.

"J’ai aimé être footballeur. Jusqu’à maintenant, le ballon a été toute ma vie. J’aurais aimé poursuivre une carrière interrompue malgré moi mais il me faut admettre aujourd’hui que le football, c’est fini." a assuré l'ancien international tricolore (41 sélections, 9 buts) sur le site de Yahoo Sports, pour qui il va démarrer une nouvelle vie de consultant : "C’est avec la même passion que je vais entièrement me consacrer à la musique, à la mode et à Yahoo Sports. Je vais m’investir corps et âme dans ma carrière de DJ, de producteur et de consultant ainsi que développer ma marque de vêtements", a-t-il expliqué. Avant de conclure : "Merci à tous pour votre soutien. L’aventure continue, une autre vie commence. Un lion ne meurt jamais." Il dort et Djibril Cissé a bien mérité sa petite sieste.