Cheick Diabaté prêté à Metz

L'international malien Cheick Diabaté, 28 ans, sous contrat avec le club turc d'Osmanlispor, a été prêté jusqu'à la fin de la saison au FC Metz. "Prêté par le club turc d'Osmanlispor avec option d'achat, l'attaquant Cheick Diabaté portera la tunique grenat jusqu'à la fin de cette saison 2016-2017", a indiqué le FC Metz sur son site internet.

Arrivé en France en 2006, Cheick Diabaté (1,94 m, 88 kg), sous contrat avec Osmanlispor, a évolué six ans aux Girondins de Bordeaux. Vainqueur de la Coupe de France en 2013, Diabaté avait inscrit le but de la victoire face à Evian-Thonon-Gaillard, rappelle le FC Metz. Dans l'Hexagone, l'attaquant malien a débuté sa carrière par des prêts à Ajaccio en Ligue 2 (2008-2009) et Nancy. En Ligue 1, Cheick Diabaté a inscrit 50 buts en 129 matches. En 2012-2013, sa saison la plus prolifique, il avait marqué à 12 reprises.