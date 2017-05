Christophe Galtier dit "stop" et quittera les Verts à la fin de la saison

Cela faisait quelque temps que les interrogations autour de la fameuse saison de trop planaient au-dessus de Saint-Etienne et de Christophe Galtier. La question ne se posera désormais plus. Selon le site internet lequipe.fr, l'entraîneur des Verts a fait part à ses dirigeants de sa volonté de mettre fin à leur collaboration au terme de cette saison. Ce, alors que Galtier était encore sous contrat jusqu'en 2018. Les deux présidents du club du Foretz, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, et leur futur ex-technicien négocient désormais pour une rupture à l'amiable.

Pour ne pas perturber l'intersaison du club, Galtier a prévenu ses supérieurs dès la fin du mois de mars de quitter le club. Cette décision a forcément surpris les deux présidents des Verts, qui avaient anticipé un éventuel départ de leur entraîneur pour un club de plus grande envergure, mais pas dans ces conditions, ni l'été prochain. Ainsi, l'homme qui a envoyé à quatre reprises l'ASSE en Ligue Europa ne cherche pas d'équipe pour la saison prochaine mais s'accorde une période sabbatique selon lequipe.fr. Il se fera opérer de la hanche au lendemain de la dernière journée le 29 mai prochain.

Galtier aurait aussi motivé sa décision par les critiques récentes sur la saison actuelle de Saint-Etienne, septième (avec un match en moins) et pas encore assuré d'une place européenne. Lequipe.fr précise également que celui présent sur le banc de touche des Verts depuis novembre 2007 aurait des raisons légitimes de se montrer inquiet de l'avenir incertain du club."

Des doutes sur le profil de son successeur

Reste désormais à Sainté de trouver son successeur, qui devra porter le poids historique du club et celui de la continuité avec l'entraîneur qui aura su ramener la stabilité dans le club. A l'heure actuelle, les deux présidents sont encore en désaccord quant au profil du futur technicien. Caïazzo penche pour un coach étranger quand Romeyer préfère miser sur un français. La fin d'un cycle, donc et prendre un peu de piment pour l'été dans le Foretz.