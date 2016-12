CM en feu, bijou du tibia et simulation de Falcao : les tops et flops de la soirée de Ligue 1

Les tops

La renaissance de Nantes

On les croyait morts et enterrés mais les Nantais respirent encore. Sergio Conceiçao a métamorphosé un effectif moribond sous les ordres de René Girard. Les Canaris ont retrouvé du mordant. Depuis le début de saison, ils n'ont signé que sept victoires depuis le début de saison mais trois en sept jours depuis l'arrivée de leur nouvel entraineur. Bien sûr, ce ne fut pas flamboyant ce mercredi. Mais l'essentiel est ailleurs : Nantes n'est plus relégable et c'est un petit miracle en soi.

Lima (Nantes), buteur face à MontpellierAFP

Le bijou (involontaire) de Meunier

Meunier ne marque pas souvent mais ces buts sont des diamants. Face à Lorient, c'est le latéral droit belge qui a débloqué la situation d'un enchainement lumineux : coup du sombrero sur Waris, contrôle dans la course et lob dans la lucarne opposée. La frappe est un centre dévissé mais qu'importe, ne brisons pas la magie. Meunier a enchanté le Parc et Paris s'est remis à l'endroit grâce à l'habituelle doublure de Serge Aurier.

Devant, les grands buteurs sont bien là

Ils étaient attendus au tournant, ils répondent présents. Après 19 journées, le classement des meilleurs buteurs de notre Ligue 1 ne présente que des tueurs. Si le favori Cavani marche sur l’eau (18 buts), les outsiders Lacazette (13) et Falcao suivent de près (11).Ajoutez-y un Gomis largement dans les clous (10) ainsi que l’inattendu Pléa et vous aurez une chasse plus ouverte que jamais. C’est bête à dire mais autant de cadors réunis en haut du classement, ça fait plaisir.

Bafétimbi Gomis salue Rudi Garcia après avoir ouvert le score pour l'OM sur le terrain de Bastia, le 21 décembre 2016.Panoramic

Le cœur de l'OM

Tout n’est pas parfait certes mais la remontada de l’OM est bel et bien enclenchée. Et elle ne risque pas de s’arrêter tant les hommes de Rudi Garcia ont su se dépasser pour arracher la victoire à Bastia (2-1) dans les dernières minutes, la quatrième consécutive des olympiens. Si moribonds et au fond du gouffre il y a plusieurs semaines, les Marseillais ont relevé la tête avec courage. Sixièmes avec 30 points, ils peuvent même nourrir de vraies ambitions pour la suite. Ce n’était pas gagné il y a encore quelques semaines. Le sourire revient petit à petit sur la Canebière.

Les community managers des clubs de L1

Finie la communication aseptisée sans prise de risque ni audace, corsetée dans des communiqués fades. Les clubs de Ligue 1 ont pris un virage plein de LOL entre mauvaise foi assumée et petites piques bien senties. Ce mercredi, les community managers de Ligue 1 ont envoyé du bois. Celui du FC Nantes a dégainé le premier mais la riposte de celui de l'OL vaut aussi le détour.

Celui des Girondins a parfaitement clos la soirée dans un tweet plein de fiel. On préfère quand les clubs se chambrent gentiment. Voilà qui donne du caractère à des soirées pas toujours passionnantes.

Les flops

La nervosité ambiante

Les vacances de Noël vont faire du bien à tout le monde. Car ce mercredi, la nervosité était réelle sur les terrains de l’Hexagone. À Bordeaux, les nerfs des Niçois ont craqué et Balotelli et Belhanda ont vu rouge. À Bastia, dans un Furiani encore bouillant, Gomis et Coulibaly ont été coupables de gestes qui n’ont pas leur place sur les terrains. Ajoutez-y Monaco-OL dimanche dernier, et vous aurez un panorama complet. Au repos messieurs.

Mario Balotelli (Nice) face à BordeauxPanoramic

Le gâchis de Plea

C’est la surprise du classement des buteurs évoqués plus haut. Mais ce mercredi, aligné à droite de l’attaque niçoise, Alassane Pléa a déçu. D’abord contré par la défense bordelaise (22e) après un raid de Belhanda, le meilleur buteur niçois a surtout croqué la feuille de match juste avant la mi-temps. Lancé seul face au but face à Séri, le Français a fixé Prior avant d’expédier sa frappe à côté du but. Un raté qui fait tâche après son début de saison quasi-parfait.

La simulation de Falcao

Vadim Vasilyev a de quoi se sentir bien penaud. Trois jours après avoir fustigé l'arbitrage face à Lyon, il a bénéficié d'une erreur monumentale ce mercredi face à Caen. Bartolomeu Varela s'est laissé abusé par une simulation grotesque de Falcao qui s'est fait justice lui-même. Sur cette action, c'est le Colombien qui aurait dû récolter un second carton jaune. Ce fait de jeu a fait basculer la rencontre en faveur de l'ASM. Et ce n’est pas Vasilyev qui s’en plaindra cette fois-ci.

Des Verts sans flamme

Cette saison des Verts ressemble à une longue soirée de novembre. Trop frileux, trop brouillon, sans audace ni imagination, Saint-Etienne s'encroute dans un ventre mou qui ne correspond pas à ses ambitions. Hormis leur parcours en Ligue Europa, les Verts n'ont jamais déclenché l'enthousiasme. Ce mercredi, face à Nancy, ils ont buté sur leurs limites du moment. Romain Hamouma a du feu dans les jambes mais il n'est pas magicien. Son retour n'a pas tout changé. La saison des Verts en L1 ressemble déjà à un long chemin de croix.

Martin MOSNIER et Cyril MORIN