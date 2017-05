Course au maintien : Nancy sera barragiste ou relégué, Bastia peut encore y croire

La course au maintien sera passionnante et haletante jusqu'au bout puisque rien n’est encore joué après cette 37e journée. Aucune équipe n’est officiellement reléguée même si Nancy et Lorient sont les grands perdants du jour. Ils se sont inclinés respectivement face à Bastia et Dijon (2-0). Malgré leur défaite contre Lyon (1-3), les Montpelliérains sont, eux, assurés de rester dans l’élite la saison prochaine et vont pouvoir aborder leur dernier match le cœur léger. Premier non relégable, Caen - battu par Rennes (0-1), aura une grosse pression sur ses épaules le week-end prochain... au Parc des Princes.

Soirée cauchemardesque pour Nancy sur la pelouse de Dijon. Les Nancéiens se sont inclinés 2-0 face aux Dijonnais. Plombé par sa défense, Nancy passe de la 19e à la 20e place au classement avec 32 points. Ils ne peuvent maintenant que viser la place de barragiste, occupée par Lorient (35 points). Nancy recevra Saint-Etienne lors de la 38e journée.

Après une première période timide, les Dijonnais ont montré une belle force mentale au retour des vestiaires en proposant un jeu fluide et offensif. Frédéric Sammaritano a ouvert le score à la 51e minute d’une frappe parfaite du gauche avant que Diony ne creuse l’écart à la 76e minute. Dijon est 16e avec 36 points, une longueur d’avance sur Lorient. Ils se déplaceront sur la pelouse de Toulouse pour l’ultime journée.

L’autre match de la peur s’est déroulé à Fos-sur-mer et à huis-clos entre Bastia et Lorient et ce sont les Corses qui en sont sortis vainqueurs (2-0). Les Merlus pensaient avoir ouvert le score en première période mais Jérémie Aliadière a été injustement privé d'un but pour un hors-jeu... inexistant. Après cet épisode, Bastia a profité d’une baisse de régime bretonne pour inscrire deux buts dans le dernier quart d’heure dont un bijou de Danic du milieu de terrain pour remonter 19e au classement (34 points) et rester à deux points du premier non relégable caennais. Avec cette défaite, Lorient glisse à la 18e place et est pour le moment barragiste. Pour Bastia et Lorient, il faudra se montrer solide lors de la 38e journée face à Bordeaux et Marseille.