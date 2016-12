Depuis 25 ans, personne n'a fait mieux que Lacazette... pas même Ibra

Alexandre Lacazette a terminé cette année 2016 de la plus belle des manières. Avec un but et une passe décisive pour Nabil Fekir contre Angers (2-0). Mais ça ne surprendra pas grand monde. En Ligue 1, l'international français a en effet montré une régularité de tous les instants tout au long de cette année civile. En 34 matches de championnat en 2016, le Lyonnais a inscrit la bagatelle de 28 buts ! Une rentabilité impressionnante qui le classe dans la catégorie des grands buteurs de la L1.

Lacazette termine l'année devant Cavani

Alors bien sûr, Edinson Cavani n'a joué régulièrement en pointe que depuis le début de la saison 2016-2017. Avant, il devait se contenter d'un couloir dans l'ombre de Zlatan Ibrahimovic. Ses 18 buts en 17 matches durant cet exercice laissent penser qu'il aurait fait beaucoup plus fort en jouant toute l'année dans l'axe. Il n'empêche : Alexandre Lacazette termine cette année 2016 avec un meilleur total de buts en L1 que le serial-buteur uruguayen du PSG (27 buts). Et ce n'est pas une histoire de penalties puisqu'il n'en a marqués que deux de plus que Cavani.

S'il n'était pas parti en Premier League, Zlatan Ibrahimovic aurait lui sûrement explosé les compteurs. De janvier à mai, Ibra avait planté 23 buts en L1 avant de passer de l'autre côté de la Manche. Il termine sur le podium des meilleurs buteurs de L1 en 2016 en n’ayant joué que la moitié de l’année... Le quatrième de ce classement ne joue lui pas dans la même catégorie mais cela confirme l'explosion du Niçois Alassane Plea, auteur de 14 buts en 2016 dont 10 cette saison. Derrière lui, Wissam Ben Yedder (13 buts), Abdul Majeed Waris (12 buts), Valère Germain (12 buts) et Martin Braithwaite (12 buts) pointent le bout de leur nez. Mais ils sont tous très loin du trio de tête.

Lacazette a signé une performance qu'Ibra n'avait jamais réalisée

C'est le plus surprenant avec ce chiffre. Avec ses 28 buts inscrits en L1 durant cette année 2016, Alexandre Lacazette réalise une performance que personne n'avait réussie dans le championnat de France depuis Jean-Pierre Papin en 1991 - l'année de son Ballon d'Or pour rappel -. Même le grand Zlatan Ibrahimovic, qui a martyrisé les défenses de l'Hexagone comme rarement, n'a jamais atteint ce total lors de ses quatre saisons au PSG.

En 2013 - son année civile la plus prolifique -, Ibra avait vu son compteur s'arrêter à 27 réalisations en L1. Et pour l'anecdote, il avait inscrit un penalty de plus que Lacazette cette année. Voilà qui met encore un peu plus en exergue l'année monstrueuse de l’attaquant des Gones, qui était en mode serial-buteur en 2016 et espère bien le rester en 2017.