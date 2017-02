Deux matches ferme pour Corentin Tolisso (Lyon)

C'est une sanction qui était attendue. Certains la jugeront sûrement assez clémente. Mais la commission de discipline de la LFP a choisi d'infliger deux matches de suspension ferme et un avec sursis à Corentin Tolisso. Le milieu de terrain lyonnais avait reçu directement un rouge pour un tacle dangereux, les deux pieds décollés, sur Fabien Lemoine lors du derby remporté dimanche dernier par les Verts (2-0).

Ce geste spectaculaire et dangereux avait poussé Fabien Lemoine à quitter le terrain avant le coup de sifflet final en lâchant devant les caméras de Canal+: "Je ne joue pas pour me faire casser la jambe." Deux jours plus tard, Corentin Tolisso avait d'ailleurs fait son mea culpa. "J'ai complètement craqué à la fin du match. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé", avait-il reconnu sur RMC.

Son coéquipier Rachid Ghezzal hérite lui d'un match de suspension ferme. C'est d'abord lui qui avait été exclu, après un accrochage avec Lemoine, et un deuxième carton jaune. Pour leurs gestes, Ghezzal et Tolisso vont être "lourdement sanctionnés" par leur club sur le plan financier, a prévenu le président lyonnais, Jean-Michel Aulas, lundi. A l'issue de leur audition devant la commission de discipline, Ghezzal et lui n'ont fait aucun commentaire. Les deux joueurs avaient déjà été automatiquement suspendus pour la réception de Nancy mercredi. A cause de sa suspension, Tolisso va manquer le déplacement à Guingamp samedi et la réception de Dijon le weekend suivant.