Dijon: cascade de forfaits à Nantes

Le milieu offensif Marvin Martin, qui ne s'est pas entraîné mercredi matin en raison d'une tendinite en haut d'une cuisse, a été laissé au repos par le staff bourguignon. Le défenseur Fouad Chafik (adducteurs) et le milieu de terrain Mehdi Abeid (ischios), blessés, ne feront pas non plus partie du groupe.

"Pour Abeid, il aurait peut-être pu jouer à Nantes, mais le risque d'une rechute et de le voir absent trois semaines était trop grand", a expliqué Dall'Oglio.

Ces trois absences viennent s'ajouter à celles des milieux Jordan Marié (suspendu) et Pierre Lees-Melou (cuisse). Dijon pourra en revanche compter sur Frédéric Sammaritano (remis de ses douleurs au dos) et sur Vincent Rüfli (de retour de suspension) à La Beaujoire vendredi.