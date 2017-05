Dijonnais et Bordelais n'ont d'autre choix que de s'en contenter

Bordeaux et Marseille ne se lâchent plus. Mis sous pression par la large victoire olympienne plus tôt dans l'après-midi en terre caennaise (1-5), les Bordelais ont tenu le point du nul sur la pelouse de Dijon (0-0), lors de la 35e journée. Les hommes de Jocelyn Gourvennec n'enchaînent pas après trois victoires consécutives, et pointent au cinquième rang, un petit point devant l'OM. Dijon sort de la zone rouge mais va devoir batailler jusqu'au bout pour son maintien.

Les Bordelais ont entamé tambour battant cette rencontre, à l'image de Gaëtan Laborde, qui s'est montré dangereux très tôt et à deux reprises (3e, 6e). Dijon a répondu par l'intermédiaire de Varrault, dont la tête à bout portant a été repoussée par un énorme Carrasso (19e). L'équipe d'Olivier Dall'Oglio, qui s'est installé dans le match petit à petit, s'est toutefois exposée aux contres bordelais, mais Kamano a mal négocié l'un d'entre eux (32e).

Dijon a tout tenté en fin de match

En manque de points dans cette fin de championnat, les Dijonnais se devaient de passer la seconde au retour des vestiaires. Les hommes d'Olivier Dall'Oglio ont été intéressants dans l'utilisation du ballon, mais les Girondins auraient dû obtenir un penalty, alors que Lotiès était venu faucher Ounas dans sa surface (62e). Dijon a poussé en fin de match, mais ni Varrault ni Lees-Melou (85e) ne sont parvenus à tromper Carrasso, héroïque dans les derniers instants devant Kwon (90e+3).

Ce point du nul permet tout de même à Dijon de se sortir de la zone rouge et de passer devant la victime olympienne du jour, Caen. Pour les Bordelais, la confrontation face à Marseille, le 14 mai prochain, vaudra chère dans la course à l'Europe.