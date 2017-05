"Donne-moi un an et je fais pareil chez les grands" : la folle promesse de Mbappé à sa mère

Ce n’est pas le meilleur buteur du club monégasque. Ce n’est même pas le meilleur joueur sur toute la saison. Mais c’est pourtant lui qu’on voulait entendre. Parce que Kylian Mbappé a d’ores et déjà épuisé tous les qualificatifs évoquant la précocité. Parce que la nouvelle attraction du footbal français, c’est lui, incontestablement.

Nommé meilleur espoir de Ligue 1 lundi, le prodige monégasque était titulaire ce mercredi pour le match du sacre. Et a même scoré, avec la manière. Une feinte de frappe qui a laissé Ruffier, pourtant pas le dernier venu, totalement sur les fesses. Mais, comme sur le terrain, c’est également devant les micros qu’il impressionne. Car il ne fait clairement pas son âge.

Revenant sur le titre, il a d’abord expliqué être heureux, avec un sourire radieux, avant de reprendre, de manière très sérieuse : "On s’est donné les moyens de nos ambitions et, dans le football, quand on se donne les moyens, c’est toujours moins difficile. Mais une fois que l’euphorie sera redescendue, il faudra se remettre au travail parce que le foot, c’est une éternelle remise en question". Le tout avant d’ajouter : "Il faudra se remettre l’année d’après pour être au moins aussi performant".

" Je promets à ma mère une meilleure saison encore "

Mais c’est la suite de son intervention qui replace la comète Mbappé parmi les mortels. Interrogé sur une discussion qu’il aurait eu avec sa mère l’année passée après le sacre en Gambardella, il développe :

" Après la Gambardella, elle m’avait dit : 'Ouais, c’est bien beau mais là tu es avec les enfants.' "

" Je lui avais répondu : 'Bah regarde, donne-moi un an et je ferai la même avec les adultes.' "

Un dialogue surréaliste tant Mbappé, 18 ans, a tenu promesse. Et visiblement, il en déjà d’autres à tenir. "Pour l'année prochaine, je lui promets une meilleure saison encore. Il faut toujours mettre la barre haut, sinon on ne progresse pas", a-t-il conclu. Et, même ses coéquipiers n’en reviennent pas.

Alors, que cela soit à Monaco ou ailleurs, le phénomène a raison. Le plus important, c’est de progresser. Jusqu’où ? Lui seul semble avoir la réponse.