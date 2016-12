Doublure de Cavani, latéral gauche, axial : après Draxler, le PSG a d'autres cibles

Paris a déjà frappé un joli coup en attirant dans ses filets Julian Draxler. Mais le PSG pourrait ne pas s'arrêter là cet hiver. Après son été manqué sur le marché des transferts, le quadruple champion de France en titre compte rectifier le tir. L'intention n'est pas de tout remettre en question, bien sûr. Il s'agit de faire quelques retouches pour attaquer 2017 dans de meilleures conditions. Et plusieurs postes sont ainsi susceptibles d'être encore renforcés durant cette fenêtre des transferts.

Une doublure pour Cavani

Pourquoi ?

C'est bien entendu la piste évoquée avec le plus d'insistance dans ce mercato. Edinson Cavani n'a pas besoin d'un concurrent. Il tourne déjà à plein régime et enchaîne les buts depuis qu'il évolue en pointe de l'attaque parisienne. Mais derrière lui, Paris manque d'une possible doublure. Jean-Kevin Augustin, qui a fait quelques apparitions convaincantes notamment contre Nantes, n'a visiblement pas suffisamment convaincu Unai Emery. Paris cherche donc un autre numéro 2. Et ce n'est pas évident à trouver.

Quels joueurs sont évoqués ?

Dans l'esprit du staff parisien, un joueur semble tenir la corde : Lucas Alario. A 24 ans, l'attaquant argentin de River Plate, auteur de 22 buts en 35 matches toutes compétitions confondues avec son club en 2016-2017, a le profil idéal pour certains membres de la direction parisienne. Mais River se montre gourmand (plus de 20 millions) et Emery ne serait pas emballé. Un autre attaquant de la Primera División arrive aussi en tête de liste : Cristian Pavon (Boca Juniors). A 20 ans, l'Argentin, également suivi par l'Atlético, a marqué six buts en 14 matches de championnat cette saison. Régulièrement aligné à droite, il aurait l'avantage d'être moins cher mais ne serait pas un pur neuf.

D'autres pistes sont aussi évoquées. Comme les anciens joueurs d'Unai Emery à Séville, Ciro Immobile (Lazio Rome) et Carlos Bacca (AC Milan). Mais les deux seront très durs à arracher à leur club de Serie A. Cela semble même improbable même si Bacca avait déjà été approché cet été et serait l'une des priorités d'Emery. Les noms du prodige Suédois Alexander Isak (AIK), de Mauro Icardi (Inter Milan), de Luan Vieira (Grêmio) et d’Iago Aspas (Celta Vigo) ont été cités ces dernières semaines. Mais ces dossiers semblent aussi très compliqués.

Lucas Alario avec River Plate - 2016Panoramic

Un latéral gauche pour compenser des absences et l'avenir

Pourquoi ?

Ce n'est pas un poste qui devait faire l'objet d'un renfort cet hiver. Avec Layvin Kurzawa et Maxwell, Paris semblait être armé pour cette saison. Un souci physique pourrait changer la donne. Kurzawa est contrarié par une pubalgie depuis plusieurs semaines et une opération serait envisagée, ce qui le laisserait sur la touche pour un certain temps. Dans cette perspective et pour préparer la succession de Maxwell dont le contrat se termine en juin prochain, le quadruple champion de France en titre pourrait s'activer dès cet hiver.

Quels joueurs sont évoqués ?

Un joueur fait saliver le PSG depuis des années : Ricardo Rodriguez. A 24 ans, le Suisse est ciblé depuis longtemps par Paris. Il serait un renfort de poids, mais sera difficile à attirer dès cet hiver alors que Wolfsburg a déjà lâché une de ses têtes d’affiche avec Julian Draxler.

Ricardo Rodriguez avec le VfL Wolfsburg - 2016Panoramic

Un défenseur central pour assurer ses arrières

Pourquoi ?

A la fin du marché des transferts estival, tout portait à croire que Paris allait tout faire cet hiver pour compenser le départ de David Luiz cet été. Depuis, les priorités ont changé au PSG. Si Thiago Motta peut dépanner tout comme Serge Aurier ou Grzegorz Krychowiak, le PSG ne compte que trois centraux dans son effectif (Thiago Silva, Marquinhos et Kimpembe) et reste à l'affût pour attirer un autre axial.

Quels joueurs sont évoqués ?

Annoncée lors des premiers mois de la saison, la pistée menant au jeune défenseur central brésilien Rodrigo Caio (23 ans, Sao Paulo) est toujours d'actualité. Virgil van Dijk (25 ans, Southampton), Victor Lindelöf (22 ans, Benfica) et Niklas Süle (21 ans, Hoffenheim) sont également sur les tablettes parisiennes mais sont très demandés (notamment Süle, très proche du Bayern Munich). Et n'ont pas forcément la possibilité de changer d'air cet hiver.