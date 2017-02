Du recrutement à la billetterie, Lopez tente déjà d'imprimer sa marque à Lille

La semaine qui s'est écoulée a été très chargée pour le LOSC, avant même un déplacement périlleux à Paris mardi soir (21h) pour la 24e journée de Ligue 1. Entre la validation lundi du projet du repreneur hispano-luxembourgeois par la DNCG, le gendarme financier du foot français, et la rencontre perdue (0-1) au stade Pierre-Mauroy face à Lorient samedi, le club nordiste a enchaîné les annonces.

Avec six recrues, plus un joueur destiné à l'équipe réserve, engagées mardi le dernier jour du mercato, Lille a été le club le plus actif de la Ligue 1 en nombre de transferts. Les attaquants néerlandais Anwar El Ghazi et Ricardo Kishna, les milieux français Farès Bahlouli et portugais Xeka, ainsi que les défenseurs paraguayen Junior Alonso et brésilien Gabriel, ont ainsi rejoint les Dogues. "Ce sont des jeunes joueurs talentueux qui amènent une plus-value au groupe, avec un peu plus de concurrence donc ça va créer une émulation positive dans le groupe", avait assuré l'entraîneur lillois Patrick Collot.

Ce dernier a également vu arriver dans son staff un nouvel adjoint, le Portugais Joao Sacramento. "Joao est important car il va m'aider à communiquer avec certains joueurs qui viennent d'autres pays et a un oeil très avisé sur les analyses vidéos, sur notre jeu et celui de nos adversaires avec des outils très performants. Ca va donc amener un plus pour aider l'équipe à être encore plus compétitive", a expliqué l'Avignonnais.

Patrick Collot (LOSC) - décembre 2016Panoramic

"Croissance" et "innovation"

Ce renforcement du staff a souligné un peu plus la mainmise sur le domaine sportif de Luis Campos, le conseiller sportif de Gérard Lopez qui a façonné le recrutement nordiste et prend une place de plus en plus importante au club. "Je discute beaucoup avec Luis Campos, qui est très très proche de moi. C'est lui qui est responsable de ce projet", avait reconnu Collot, avant de marteler qu'il restait toutefois maître de ses choix en terme de composition d'équipe : "Les joueurs qui sont alignés, c'est ma responsabilité."

En coulisses, le nouveau directeur général Marc Ingla s'active également pour moderniser le LOSC. "On va faire un projet différent, de croissance, et il y aura de l'innovation", avait-il promis lors de son intronisation. Lille soigne aussi son image, quand des journaux s'interrogent sur les dessous du projet Lopez. Samedi, après un article de l'Equipe affirmant que l'homme d'affaires avait financé le rachat du LOSC grâce à un emprunt "auprès de fonds d'investissement américains", et qu'il "compterait se rembourser sur la vente de joueurs", le LOSC a rapidement réagi.

"L'acquisition du club, de même que la reprise des dettes de l'ancien propriétaire et sa famille ont été réalisées par Gerard Lopez sur ses fonds propres, sans autres financements extérieurs, contrairement à ce que l'article laisse entendre", avait rétorqué le club dans un communiqué.

"Titiller" le PSG d'ici deux ou trois ans

Pour remédier à la désaffection du public, le LOSC a également effectué deux opérations pour la rencontre Lille - Lorient : une vente flash avec des billets à dix euros et des places gratuites pour les femmes en rebondissant avec humour au déploiement d'une banderole misogyne qui avait fait polémique au stade de Lyon.

Le succès a été au rendez-vous puisque le club a enregistré sa meilleure affluence de la saison avec 38.000 spectateurs, dont plus de 3.000 femmes ayant bénéficié de la gratuité des entrées. Malheureusement, sur le terrain, les Dogues n'ont pas fait honneur à leur public devant la lanterne rouge. Avec deux recrues titulaires au coup d'envoi et une troisième entrée en jeu, le relooking de Lille a commencé... mais plutôt mal.

Mardi, sur la pelouse du Paris Saint-Germain, que Gérard Lopez "espère titiller" d'ici deux ou trois saisons, Lille devra montrer un bien meilleur visage, sous peine de s'enfoncer au classement (actuellement 12e) et de mettre à mal les efforts déployés par les nouveaux dirigeants.