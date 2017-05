Pour les médias espagnols, Pepe est un peu plus proche du PSG

Un champion d'Europe à Paris cet été, et gratuit ? Selon la Cadena SER, une radio espagnole bien connue, Pepe a "un pied et demi au PSG". En fin de contrat au Real Madrid au 30 juin, le défenseur central portugais n'a toujours pas trouvé d'accord pour prolonger son aventure madrilène et devrait, sauf rebondissement, quitter la Maison Blanche cet été.

S'il répétait récemment son désir d'attendre "jusqu'à la dernière seconde" une offre du club merengue, qui ne lui propose qu'un an de plus alors qu'il en réclame deux, l'ancien joueur de Porto se serait finalement fait à l'idée de rejoindre un autre club européen, lui qui souhaite participer à la Coupe du monde 2018 et a par ailleurs refusé des ponts d'or en provenance de Chine.

Le 4 avril dernier, Marca assurait ainsi dans ses colonnes que le PSG et Manchester City étaient les deux clubs européens les plus chauds pour récupérer le rugueux défenseur portugais. Mais pour la Cadena SER, qui ne donne guère de détails, c'est le club parisien qui est en pole position dans ce dossier.

Pepe, un renfort d'expérience... à coût réduit

Une information crédible puisque le PSG n'a pas compensé le départ de David Luiz à Chelsea l'été dernier et recrutera à n'en pas douter un quatrième défenseur central cet été. Le fait que Thiago Silva et Marquinhos n'aient pas été exempts de tout reproche cette saison, et que le premier cité soit décrit en froid avec Unai Emery ces derniers temps, accrédite aussi l'idée d'une arrivée d'un joueur expérimenté et doté d'un très fort caractère à ce poste.

Comme le rappelle également AS ce mardi, ce n'est pas la première fois non plus que le défenseur portugais de 34 ans est associé au PSG. En 2012, Carlo Ancelotti souhaitait l'enrôler à Paris, mais le PSG ne proposait à l'époque que 25 millions d'euros, là où Florentino Pérez en réclamait cinq de plus. Cinq ans plus tard, Paris pourrait arriver à ses fins, et sans débourser le moindre euro en indemnité de transfert. Tout vient à point à qui sait attendre...