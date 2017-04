Encore raté pour Angers, battu par Lyon (1-2) malgré sa domination

A cinq jours de sa demi-finale aller de Ligue Europa contre l’Ajax Amsterdam, Lyon a empoché, ce vendredi en ouverture de la 35e journée de L1, une victoire importante à Angers (1-2) dans la lutte pour la 4e place. Une place que l’OL reprend provisoirement, en attendant le résultat de Bordeaux (5e), opposé à Dijon dimanche. Et surtout la décision de la LFP concernant l’arrêt de sa rencontre à Bastia le 16 avril dernier, émaillée par plusieurs incidents.

Si, sur le plan comptable, les Lyonnais ont fait une bonne opération, leurs certitudes ne ressortent pas renforcées de ce déplacement au stade Raymond-Kopa tant ils ont été malmenés par les Angevins. Autre (grosse) ombre au tableau : la sortie de Corentin Tolisso sur blessure à un quart d'heure de la fin du match, qui a suscité l’inquiétude du staff lyonnais avant son grand rendez-vous européen.

Letellier a bien aidé les Lyonnais

Dès l’entame de match, dans la lignée de ses productions séduisantes mais frustrantes offertes contre Monaco (0-1) et le PSG (0-2), Angers s’est montré dominateur. Mais, contre le cours du jeu, Lyon a ouvert le score sur son premier tir, grâce à un but – très – chanceux de Mathieu Valbuena (0-1, 17e), opportuniste à la récupération d’un mauvais dégagement des poings d'Alexandre Letellier. "Petit Vélo" en a profité pour gonfler ses statistiques personnelles et porter son total à 8 buts en L1, son record.

En l’espace de trois jours, un gardien peut traverser des émotions totalement opposées. Après l’ivresse de son arrêt sur un penalty injustement accordé à Guingamp qui a propulsé les siens en finale de la Coupe de France, le gardien angevin a failli sur un coup franc direct de Nabil Fekir (0-2, 41e). Une mauvaise appréciation qui plombait son équipe et noircissait un peu plus son bilan, après un premier but sur un ballon qu’il aurait pu mieux négocier.

Genesio croise les doigts pour Tolisso

Ce premier but de la saison sur coup direct de l’Olympique Lyonnais n’a pourtant pas scellé l’issue de ce match puisque, dès le début de la seconde période, Cheikh N’Doye a réduit le score (1-2, 49e) en récompense de l’intensité qu’il imprime dans les duels. Si le SCO pourra ruminer un penalty non accordé après une faute de Mouctar Diakhaby sur Karl Toko Ekambi (28e), il devra surtout travailler sur son efficacité alors que le maintien n’est toujours pas acquis officiellement, avec 39 points au compteur. Les semaines passent et les mêmes maux poursuivent les Angevins, qui se sont encore procurés pléthore d’occasions (15e, 18e, 33e, 72e, 74e). Cette maladresse est une explication aux cinq défaites consécutives en L1 du club.

De son côté, avant la demi-finale aller de C3 face à l’Ajax, Bruno Genesio a des pistes de travail d’ici mercredi. Et notamment trouver une solution à ce déséquilibre permanent qui caractérise son équipe cette saison. Mais l’entraîneur lyonnais va surtout croiser les doigts pour espérer que Corentin Tolisso ne souffre pas d’une blessure importante qui le priverait du déplacement aux Pays-Bas. Touché à la jambe droite après un tacle de Mateo Palvovic, qui a entraîné l’expulsion du défenseur angevin (76e), le néo-international français a quitté ses coéquipiers en boitant très bas. Son éventuelle défection serait un coup dur pour l’OL alors qu’Alexandre Lacazette n’est pas non plus certain d’être du rendez-vous.