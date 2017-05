Entre Thiago Silva et Emery, rien ne va plus

A Paris, le souvenir de cet exercice 2016-2017 s'annonce déjà bien terne. Les principaux objectifs sportifs ne sont pas remplis entre l'élimination prématurée à Barcelone en 8e de finale de la Ligue des champions et le titre de Ligue 1 qui tend les bras à l'AS Monaco. Certes, le PSG a rempli sa vitrine avec un nouveau Trophée des champions et la Coupe de la ligue, avant une possible Coupe de France dans trois semaines face à Angers. Mais le bilan est bien insuffisant.

Et en coulisses, les dégâts se font déjà sentir. Selon Le Parisien de ce samedi, les relations entre le capitaine du PSG, Thiago Silva, et l'entraîneur, Unai Emery, se sont sérieusement détériorées au fur et à mesure de la saison. Au point de voir la confiance entre les deux hommes proche d'être rompue.

Tout remonte selon le quotidien à ce fameux match en Catalogne et son issue désormais tristement marquée dans l'histoire du PSG. Le club de la capitale s'est incliné 6-1 après s'être octroyé un matelas de quatre buts d'avance au match aller. Emery est furieux d'avoir laissé passer une telle occasion. Et il tient son responsable : Thiago Silva. En meneur d'hommes sur le terrain, le défenseur brésilien a pris les choses en main, plaçant sa défense très bas face aux déferlantes de la MSN. A l'exact opposé des consignes passées par son coach. Et avec le résultat que l'on connait.

Emery parle de Thiago Silva au passé

Interrogé par Le Parisien, un joueur parisien confirme l'attitude de "O Monstro" au Camp Nou "Emery ne nous a jamais demandé de reculer autant. C'est sur le terrain que cela s'est décidé." C'est cette décision qui a conduit le technicien espagnol à voir son capitaine d'un œil différent. Interrogé à ce sujet vendredi en conférence de presse, l'ancien entraîneur de Séville s'est défendu d'un quelconque problème avec Thiago Silva, insistant sur son envie de prolonger leur collaboration. "Nous voulons continuer avec lui pour progresser, gagner et grandir." Emery n'a pas pour autant dissipé les doutes, commençant sa réponse par une étonnante réponse au passé : "Il a fait une très belle carrière au PSG."

Prolongé en décembre dernier jusqu'en 2020, Thiago Silva reste un des cadres du Paris Saint-Germain, et un des symboles des ambitions qataris. Mais ses failles, notamment mentales, semblent peser dans l'esprit de son entraîneur selon le média francilien. Au point de possiblement modifier ses plans pour la saison prochaine et d'observer le marché estival comme la possible opportunité de bouleverser sa hiérarchie. L'arrivée d'un nouveau défenseur central est déjà acquise comme une des priorités de l'été du PSG.