Fabinho, Nice, Ruffier… Les oubliés des Trophées UNFP

C'est le principe même d'une sélection : écarter des prétendants. Et l'exercice qui consiste à choisir quatre nommés pour les titres décernés annuellement par l'UNFP n'échappe évidemment pas à ce phénomène. Les différentes listes ne peuvent pas faire l'unanimité. Car elles occultent des joueurs qui pouvaient revendiquer un distinction individuelle à la fin de la saison.

Fabinho, le grand oublié

C'est vrai qu'il est discret. Mais ça ne justifie pas son absence dans la liste des nommés pour le titre de meilleur joueur. Fabinho avait clairement sa place parmi les quatre prétendants tant il s'est imposé comme un élément indispensable à Monaco cette saison. Récupérateur infatigable, relanceur inspiré, buteur à l'occasion, le Brésilien est le régulateur essentiel d'une équipe monégasque naturellement tournée vers l'offensive. Il en est aussi l'un des leaders, et son apport global monumental à la remarquable saison de l'ASM appelait une présence parmi les nommés.

Bernardo Silva et FabinhoPanoramic

C'est d'autant plus remarquable que Fabinho est un latéral de formation. Sa capacité à être performant à un poste de milieu de terrain, qui répond à des exigences bien différentes, mérite d'être soulignée. Bien sûr, inclure Fabinho dans la liste des nommés au titre de meilleur joueur impliquerait d'en retirer Edinson Cavani, Bernardo Silva, Marco Verratti ou Alexandre Lacazette. Quatre joueurs qui méritent certainement d'y figurer. Mais Fabinho le méritait lui aussi. Et d'autres également.

Nice, pas suffisamment représenté

Nice troisième, au minimum, du classement final de la Ligue 1, c'est quand même la grande sensation de la saison. Surtout en considérant que le club azuréen l'avait abordé sans son entraîneur Claude Puel, parti à Southampton, et sans son meilleur joueur de la saison passée, Hatem Ben Arfa, venu garnir les rangs du PSG l'été dernier. En cela, la formidable saison niçoise appelait peut-être davantage que ses deux nommés aux trophées UNFP : Lucien Favre pour le titre d'entraîneur et Wylan Cyprien pour celui de meilleur espoir.

Jean-Michaël Seri (OGC Nice), auteur d'un doublé face à NancyGetty Images

C'est certainement plus difficile de dégager des individualités à Nice qu'au PSG ou à Monaco. Mais certaines méritaient au moins d'être mentionnées. Notamment Jean Michaël Seri. Le milieu ivoirien, auteur de neuf passes décisives cette saison, a rayonné dans l'entrejeu des Aiglons. Il pouvait, comme le Monégasque Fabinho, prétendre à figurer dans la liste des nommés pour le titre de meilleur joueur ou l'absence d'un élément niçois apparait comme une injustice.

Ruffier, injustement écarté

Si une liste fait débat, c'est bien celle des gardiens. La présence de Kevin Trapp a notamment fait réagir sur les réseaux sociaux, même si le Parisien a été plutôt performant en championnat. C'est surtout en considérant les absents qu'elle interpelle. Puisqu'il était question des Niçois un peu plus haut, autant mentionner ici Yoan Cardinale. Le portier des Aiglons a été décisif sur certains matches et il a su apporter sa contribution à la belle saison du Gym, troisième défense de L1.

Mais le plus surprenant, c'est certainement l'absence de Stéphane Ruffier. Le gardien stéphanois a réalisé une saison de haute volée et a rapporté bien des points aux Verts. Si l'ASSE a la quatrième défense de Ligue 1 en 2016-17, son portier n'y est vraiment pas pour rien. Ruffier avait non seulement sa place sur la liste des nommés pour le titre de meilleur gardien, mais il pouvait aussi revendiquer le trophée.