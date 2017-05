Falcao, Mbappé… et bien d'autres : Monaco est d'une efficacité collective sans égal depuis 15 ans

Pas le temps de gamberger. Encore moins de ruminer. Oubliée, la demi-finale aller de Ligue des champions, perdue à Louis-II face à la Juve (0-2). L'AS Monaco remet le bleu de chauffe dès samedi, à Nancy. Car, comme l'a souligné Valère Germain en conférence de presse, le leader de Ligue 1 "a un titre à aller chercher".

Face à la Juventus, l'attaquant monégasque est entré en seconde période. Cette fois, il est probable que Leonardo Jardim l'aligne d'entrée, sur le synthétique de Marcel-Picot. Pour faire souffler l'un de ses buteurs majeurs, en vue de la manche retour, à Turin.

Mais que la défense lorraine ne se réjouisse pas trop vite. Avec ou sans Radamel Falcao, avec ou sans Kylian Mbappé, elle aura fort à faire. Car à Monaco, le danger vient de partout. Pas seulement de son redoutable tandem. Ils sont 9 à avoir marqué plus de cinq fois cette saison :

Radamel Falcao : 19 buts en 26 matches

19 buts en 26 matches Kylian Mbappé : 14 buts en 25 matches

14 buts en 25 matches Valère Germain : 9 buts en 32 matches

9 buts en 32 matches Fabinho : 8 buts en 33 matches

8 buts en 33 matches Thomas Lemar : 8 buts en 30 matches

8 buts en 30 matches Guido Carrillo : 7 buts en 17 matches

7 buts en 17 matches Gabriel Boschilia : 6 buts en 11 matches

6 buts en 11 matches Kamil Glik : 6 buts en 33 matches

6 buts en 33 matches Bernardo Silva : 6 buts en 33 matches

Kylian Mbappé et Radamel FalcaoGetty Images

Une palette rarissime

Une telle variété offensive interpelle. Elle est tout bonnement exceptionnelle. Jamais vue en France, en Angleterre, en Espagne, en Allemagne et en Italie depuis 2001-2002.

L'ASM n'est pas l'équipe la plus prolifique de L1 pour rien : déjà 95 buts, au compteur, le tout en 34 matches. On n'avait plus connu ça depuis la saison 1959-1960, rythmée par l'insolente efficacité du RC Paris (105) et du Stade de Reims (95).

Au rythme qui est le sien, Monaco peut raisonnablement franchir le cap des 100 réalisations. Puis égaler le PSG 2015-2016. Mais de là à égaler le record du Racing Levallois 1959-1960…

ÉQUIPE SAISON BUTS INSCRITS PAR SAISON Lille OSC 1948-1949 102 Racing Levallois 1959-1960 118 Stade de Reims 1959-1960 109 Paris Saint-Germain 2015-2016 102

Dans ce contexte, Nancy -avant-dernier du classement- a de quoi appréhender la venue du leader. Car le Monaco de Jardim voyage rarement à vide. Il a marqué à chacun de ses 14 derniers déplacements. La panne sèche ? Il ne l'a plus connue depuis le 21 septembre. Ce soir-là, il avait bu la tasse à Nice (4-0).