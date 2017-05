Falcao sur son avenir : "Bien sûr que j’aimerais prolonger à Monaco"

El Tigre griffe à nouveau. Stoppé en plein vol en janvier 2014 par une grave blessure au genou, un soir humide de Coupe de France à Gerland, Radamel Falcao a retrouvé des sensations cette saison à Monaco, après deux années de galère en Angleterre.

Auteur de 28 buts toutes compétitions confondues depuis le début de l'exercice 2016-2017, l'avant-centre colombien de 31 ans arrive à un tournant de sa carrière cet été, lui à qui il ne reste qu'un an de contrat sur le Rocher et se voit courtisé depuis plusieurs mois maintenant par des clubs chinois. Dans les colonnes de l'Equipe, Falcao a confirmé ce mardi que deux options s'offraient désormais à lui : soit prolonger et rester à Monaco, soit partir cet été, à un an de la fin de son contrat.

Prolonger ou partir... en Chine ?

"Bien sûr que j'aimerais prolonger", a ainsi lancé le goleador sud-américain au quotidien sportif, non sans poser sa condition : "Si Monaco garde l'objectif de gagner des titres en France et en Europe - et c'est pour ça que je suis venu - je serai ravi de rester."

Dans le cas contraire, il se pourrait que Falcao accepte enfin les avances de la Chine : "J'ai refusé deux fois quand j'étais en Angleterre, et une fois ici. Cette saison, j'étais convaincu qu'en ayant du temps de jeu, j'allais retrouver mon niveau et montrer toutes mes capacités. On fait une saison de rêve et je crois que j'ai fait le bon choix. La Chine, ça aurait été difficile, même si c'est un championnat de qualité avec beaucoup de grands joueurs qui pourraient évoluer n'importe où en Europe." A Monaco par exemple.