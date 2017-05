Football Leaks : Perquisitions au PSG, chez Di Maria et Pastore

Visés par une enquête pour "blanchiment de fraudes fiscales aggravées" suite aux révélations des Football Leaks, Javier Pastore et Angel Di Maria ont vu leur domicile perquisitionné ce mardi, selon Mediapart. Le siège social du PSG et ses breaux administratifs à Boulogne-Billancourt ont eux-aussi été visités par les agents de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières. Les deux joueurs argentins sont soupçonnés de fraude fiscale.

Une partie de leurs revenus liés à leurs droits d’image serait versée à des sociétés écrans aux Pays-Bas, qui les reverseraient ensuite à des sociétés basées dans des paradis fiscaux. "Il s’agit de la première perquisition de ce type en Europe depuis la publication de cette gigantesque enquête", fait savoir Mediapart.