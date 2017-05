Garder Jardim doit être la priorité absolue de Monaco

Une bataille tout juste remportée avec brio, une nouvelle commence pour Monaco. Et non des moindres. Elle pourrait s'avérer encore plus compliquée et tout aussi cruciale. Tout se fera en coulisse. Dans l'ombre. A coups de négociations. Ce sera surtout un autre style de tactique : il va falloir décider qui conserver et qui lâcher pour poursuivre sur cette lancée. Dans cette bataille, le destin d'un homme s'annonce clef. La première idée est de penser à Kylian Mbappé, la nouvelle pépite du football français. Mais pour Monaco, l'important est surtout de conserver Leonardo Jardim.

Ce titre de champion de France porte son sceau. Facile à dire ? Tout entraîneur a forcément un rôle dans un succès collectif. Sauf que Jardim à Monaco, c'est bien plus que ça. Depuis son arrivée en 2014 sur le Rocher, le quadragénaire a imposé sa vision. Il a su démontrer sa culture tactique et une vraie qualité de meneur d'hommes. Mais c'est surtout sa capacité d'adaptation qui a bluffé et reste déterminante.

Leonardo Jardim, l'entraineur de l'AS MonacoAFP

Un chef d'orchestre idéal pour un dirigeant

Sa régularité dans la performance est là pour le rappeler. Depuis sa nomination, l'ASM a toujours terminé sur le podium de la L1 et a disputé une demi-finale mais aussi un quart de finale de la Ligue des champions. Et ce n'est pas qu'une question de moyen. Au fil des saisons, il a affiché son aptitude à trouver la bonne formule pour tirer le maximum de son groupe quelles que soient les circonstances.

Son ASM a ainsi joué de manière plus défensive avant de développer le jeu dont il rêvait cette saison. Mais dans tous les cas, Monaco a obtenu les résultats escomptés jusqu'à ce sacre qui met un terme à l'hégémonie parisienne dans l'Hexagone. Tout dirigeant rêve de posséder un tel chef d'orchestre, qui ne fait en plus pas de vagues et se concentre sur son travail. Vadim Vasilyev, qui lui a toujours fait confiance, en sait quelque chose.

Leonardo JardimGetty Images

Tout faire pour freiner ses envies d'ailleurs

Le risque de le perdre est cependant bien présent. Certains (Le Parisien notamment) prêtent au Madérien des envies d'ailleurs alors que l'Inter Milan l'aurait dans le viseur. Après trois ans sur le Rocher et avoir permis à l'ASM de retrouver les sommets de la L1 après 17 ans d'attente, ce ne serait pas illogique. Le cérébral Jardim sait qu'il peut viser haut. Sa cote en Europe n'a eu de cesse de progresser mois après mois. Mais pour Monaco, ce serait la pire nouvelle possible cet été.

En gardant l'ancien coach du Sporting Portugal et de Braga, l'ASM s'assurerait une stabilité. Avec lui sur son banc, le club de la Principauté sait où il va. Il sait qu'il peut affronter diverses situations, Jardim trouvera la solution même si une nouvelle saignée a lieu comme lors de l'été 2014. Voilà pourquoi la priorité du nouveau champion de France doit être de garder Leonardo Jardim cet été. Avant n'importe quel joueur. Il est la clef de la poursuite du projet monégasque.