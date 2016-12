Giovani Lo Celso, le gamin de Rosario prêt à conquérir le PSG

"Avec le père d'Angel Di Maria, on jouait au foot ensemble dans le quartier", se souvient Juan Lo Celso. Les fistons vont bientôt les imiter, mais dans un grand club européen : numéro 10 classique, l'Argentin Giovani Lo Celso débarque à 20 ans au PSG, où il espère bien s'imposer.

Le jeune homme appartient au quadruple champion de France depuis juillet mais il est resté en prêt à Rosario Central ces derniers mois, le temps de disputer une finale de Coupe d'Argentine, perdue (3-4) le 16 décembre contre le River Plate de Marcelo Gallardo. Après la trêve hivernale, c'est désormais le maillot parisien qu'il portera.

Comme Di Maria, Parisien depuis 2015, Lo Celso (prononcer "tchelso") a été formé à Rosario Central. C'est un meneur de jeu, plus un passeur qu'un buteur. "C'est un joueur très élégant, un numéro 10 à l'ancienne, gaucher, très bon techniquement, il a tout pour réussir dans le football français", assure Gonzalo Belloso, ex-attaquant de Strasbourg et ancien dirigeant de Rosario Central. "Il y a une sacré concurrence au PSG, il le sait. Il va travailler dur pour gagner sa place", prévient Juan Lo Celso, le père et manager de Giovani.

Lo Celso arrive bien entouré

Courtisé par Manchester City, Liverpool, la Roma - qui voulait le prêter aussitôt à Pescara - et l'Inter Milan, le joueur de Rosario a choisi Paris pour le projet sportif et un beau contrat de cinq ans.

Il ne va pas y arriver seul : craignant que le garçon se sente isolé, le clan familial arrive en force. La fiancée argentine, les parents, le petit frère Francesco (16 ans), lui aussi joueur de Rosario Central, une de ses deux soeurs et le fiancé de celle-ci vont s'installer dans la capitale française. Né le 9 avril 1996 à Rosario, Giovani Lo Celso y a toujours vécu. Il a d'abord joué au club de Regatas de Rosario avant de passer sept saisons chez les "canailles", le surnom des joueurs de Rosario Central, des catégories de jeunes à l'équipe première.

"Dès tout petit, j'ai vu qu'il avait d'énormes qualités, quand il jouait au ballon dans le jardin", se souvient son père, en désignant la pelouse de la villa du quartier de Sarmiento, où il a passé toute sa jeunesse, à 1 km du stade de 40.000 places de Rosario Central. La troisième ville d'Argentine, d'où était également originaire un ancien du PSG, Ezequiel Lavezzi, est célèbre pour être le lieu de naissance de Lionel Messi et Ernesto Che Guevara.

La passe avant la frappe

En 56 matches officiels avec son club, Lo Celso a marqué 3 buts et délivré 15 passes décisives. A Rosario Central, équipe cherchant à renouer avec un passé glorieux, il n'a rien gagné et compte ouvrir son palmarès en France.

" "Mes objectifs, c'est de jouer chaque minute et de remporter un titre avec ce grand club", a-t-il déclaré au journal Le Parisien. "

Dans le vestiaire cette saison, il a discuté L1 avec ses coéquipiers Mauro Cetto (ex-Nantes et Toulouse) et Cesar Delgado (ex-Lyon).

Passe en profondeur, petit ballon au dessus de la défense, avec sa bonne vision du jeu, il ne devrait pas avoir de mal à trouver Cavani, le serial buteur du PSG, et seul joueur offensif pleinement satisfaisant depuis le début de la saison. Avec la nouvelle recrue allemande Julian Draxler en plus de Lucas, Di Maria, Ben Arfa dans le secteur offensif, les places seront chères et le cours de la minute de jeu va bondir.

Pour Gonzalo Belloso, le gaucher de Rosario "va faire une grande carrière. C'est bien qu'il passe par le football français, il va s'aguerrir. Jouer au PSG, c'est pas facile, avec les joueurs qu'il y a. Il devra s'adapter, tranquillement, sans se presser. Une fois qu'il se sera imposé, il aura sa chance en sélection".