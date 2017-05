Gomis envoie l'OM en Ligue Europa

C’est en faisant du Marseille que Marseille a validé son billet pour la Ligue Europa. L’OM devait s’imposer pour s’assurer la cinquième place et l’a fait par la plus petite des marges (1-0). Comme souvent cette saison, c’est Bafétimbi Gomis a débloqué la situation pour le club olympien, à un quart d’heure de la fin (74e). Le dénouement heureux d’une saison tout sauf évidente qui a pris une nouvelle tournure en octobre avec le rachat du club par Frank McCourt et l’arrivée de Rudi Garcia.

S’ils ne l’avaient pas encore fait, les Provençaux ont attendu ce dernier round décisif pour rendre un "vibrant" hommage à Franck Passi, dernier entraîneur de l’ère Margarita Louis-Dreyfus. Cette dix-septième victoire de la saison porte sa patte, celle d’une équipe marseillaise paradoxalement peu inspirée offensivement et hermétique au Vélodrome. Dans ce match où les Corses devaient gagner pour se donner de vraies chances d’espérer, ces derniers n’ont pas été en mesure de cadrer une seule fois de la partie, ne se créant qu’une seule véritable occasion de but par Allan Saint-Maximin (58e).

Gomis atteint la barre des vingt buts

Durant ces temps de vache maigre que les supporters marseillais espèrent derrière eux, l’OM ne pouvait compter que sur Bafétimbi Gomis pour marquer des buts. Alors que son avenir sur la Canebière demeure encore incertain, la panthère a encore dû sortir les griffes pour sortir son équipe de l’impasse offensive. Un coup de tête victorieux (74e) portant à vingt son total de buts en Ligue 1 cette saison, record personnel battu dans une carrière pourtant bien fournie niveau statistiques.

Mais lorsque Franck Passi exerçait, Maxime Lopez n’était qu’un simple espoir qui tapait à la porte des pros. Intronisé titulaire par Rudi Garcia, la pépite olympienne a montré, au sein d’une prestation collective brouillonne parce qu’impactée par la pression, qu’il avait tout à fait sa place dans l’OM Champions Project rêvé par Franck McCourt et Jacques-Henri Ayrault. Le minot termine sa première saison chez les grands sur une magnifique passe décisive du gauche et l’impression que tout Marseille peut s’ouvrir à lui s’il continue sur sa fulgurante lancée. Avec l’Europe comme nouveau terrain de jeu.