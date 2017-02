ASM dans un guet-apens et gesticulations de Dupraz : les 5 bonnes raisons de suivre la Ligue samedi

Parce que Guingamp aime faire tomber les gros

Si vous aimez le football, vous aimez forcément regarder jouer l'AS Monaco cette saison. Reste à savoir dans quel état physique et psychologique seront les hommes de Leonardo Jardim après leur spectaculaire et intense défaite de mardi face à Manchester City (5-3). Surtout que Guingamp, bien que dans une mauvaise passe (4 défaites sur ses 5 derniers matches en L1), est passé maître dans l'art de faire chuter les gros cette saison. Lors de la première journée, les hommes d'Antoine Kombouaré sont allés chercher un nul à Louis II, et ont depuis battu l'OL, l'OM et le PSG au Roudourou. Les Monégasques sont prévenus.

Vidéo - Jardim : "Un gros Monaco à Guingamp" 01:14

Parce qu'il y a urgence pour Bastia

Avant d'enchaîner deux matches à la maison, les Bastiais vont devoir tenter de ramener quelque chose d'Angers s'ils veulent se maintenir en Ligue 1, eux qui pointent à une inquiétante 19e place, avec seulement 23 points (et un match en retard). Pour l'occasion, François Ciccolini pourra s'appuyer sur le bon point pris par ses hommes face à Monaco la semaine passée. L'entraîneur corse, que l'on dit grandement menacé, pourra aussi compter sur les conseils de sa recrue hivernale Prince Oniangué, déjà auteur de deux buts depuis son retour en Ligue 1, et passé par Angers lors de la saison 2009-2010. Le SCO, qui vient de gagner ses deux derniers matches, aborde de son côté cette rencontre en pleine confiance.

Wylan Cyprien (Nice) au duel avec Prince Oniangue (Bastia)AFP

Parce que Dupraz n'est pas encore dans les gradins

Pascal Dupraz est toujours là. Convoqué la semaine prochaine par la Commission de Discipline de la LFP suite à son expulsion face au PSG, il dirigera bien ses troupes ce samedi à Nancy. Mais ses propos tenus après le match nul de son équipe face aux Parisiens pourraient lui valoir une suspension de plusieurs matches. "Je sais que je vais devoir aller bientôt dans les gradins. J'espère pas trop longtemps... Mais, à mon avis, la patrouille va m'attraper." a confié en conférence de presse d'avant-match l'entraîneur toulousain. Il a en tout cas promis de continuer à gesticuler sur son banc face aux Nancéiens, qui restent sur une inquiétante série de quatre défaites consécutives en Ligue 1.

Pascal Dupraz exaspéré par l'arbitrage lors de PSG - ToulousePanoramic

Parce qu'en attendant Bielsa, Lille doit gagner à domicile

Première de Franck Passi à Pierre-Mauroy et première pour le LOSC depuis l'annonce de l'arrivée la saison prochaine de Marcelo Bielsa. Victorieux à Caen le week-end dernier au forceps (0-1), les Dogues ont mis fin à une série de trois défaites consécutives en Ligue 1. Mais face à une équipe de Bordeaux en grande forme, Passi va maintenant tenter de redonner le sourire à ses supporters, qui n'ont plus vu de victoire à Villeneuve d'Ascq depuis quatre matches, soit la plus longue disette de Lille à la maison sur un même exercice depuis 2007 !

Franck Passi pour sa première sur le banc lilloisPanoramic

Parce que Gourcuff ne devra pas faire de sentiments

Voilà maintenant 10 matches que le Stade Rennais n'a plus gagné en Ligue 1. Une éternité. Alors quoi de mieux qu'un bon vieux derby de Bretagne face aux Merlus, derniers du classement, pour se relancer et se faire pardonner auprès de ses supporters ? C'est peut-être ce que se dit Christian Gourcuff, qui connaît bien la maison lorientaise pour l'avoir façonnée plusieurs années durant. Un match qui sentira bon les retrouvailles puisque Morgan Amalfitano, Sylvain Marveaux, Steven Moreira et Arnold Mvuemba ont eux aussi porté les couleurs des deux clubs. Une rencontre qui devrait être aussi animée en tribunes puisque les Ultras de Rennes fêtent leurs 25 ans et ont prévu un gros tifo.