Hantz veut tenter un pari risqué : faire venir Emmanuel Adebayor à Montpellier

Et si, finalement, Adebayor retrouvait les pelouses de la Ligue 1 ? L'attaquant togolais, tout proche de signer à l'OL en septembre dernier, est toujours sans club. Mais selon les informations de L'Equipe, il pourrait rebondir à Montpellier. Le club héraultais voudrait tenter le coup et engager le joueur libre de tout contrat. L'actuel 11e de la Ligue 1 a besoin de se renforcer devant mais le nom d'Adebayor fait débat au sein du MHSC affirment les décideurs du club dans les colonnes du quotidien.

"Du fait de l'indisponibilité de Ninga (en raison d'une rupture des ligaments croisés, ndlr), il me paraît utile de prendre un bon attaquant pour améliorer nos résultats. Si c'est Adebayor, je ferai le maximum pour qu'il soit le meilleur possible. Si c'est un autre, je ferai la même chose," affirme Frédéric Hantz, l'entraîneur de Montpellier dans l'édition du jour de L'Equipe. Une manière, donc, d'ouvrir la porte à Adebayor même si Louis Nicollin est apparemment beaucoup moins partant que Hantz : "On a assez dépensé de sous cette année."

Une participation à la CAN ?

La carrière de l'ancien attaquant d'Arsenal et de Manchester City est décousue depuis un peu plus d'un an. Indésirable à Tottenham, il est resté sans club plusieurs mois avant de faire une pige à Crystal Palace. Bilan de l'aventure de six mois : un but, une passe décisive et sept titularisations en Premier League. Depuis, le joueur est sans club. Il avait été tout proche de signer à l'OL au début de la saison mais Bruno Genesio avait finalement refusé son arrivée.

La signature d'un tel joueur importe forcément son lot d'incertitudes et sa venue serait un pari pour Montpellier. Depuis le 15 mai dernier et une défaite face à Southampton (4-1), il n'a joué que deux matches officiels, les deux avec sa sélection. Il viendrait libre mais étant donné son passé et son calibre, pas sûr que le MHSC puisse lui offrir un salaire à la hauteur de ses attentes. Autre point d'achoppement potentiel : sa probable participation à la CAN avec le Togo (14 janvier - 5 février). Cela le rendrait indisponible quelques jours après sa signature. Une curieuse manière de se renforcer.