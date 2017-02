Henry, Benzema, Martial : que vaut la précocité du phénomène Mbappé ?

Oui, encore une "pépite". Oui, encore un joueur précoce qu’il faudrait protéger encore quelque temps de la lumière médiatique, histoire de le laisser grandir tranquille. Mais l’éclosion de Kylian Mbappé est si soudaine qu’il est impossible de ne pas braquer les projecteurs sur le prodige français.

Buteur mardi face à Manchester City (5-3), Mbappé est devenu le deuxième plus jeune buteur français en Ligue des champions, derrière un certain Karim Benzema. Et l’imaginaire collectif s’affole encore un peu plus en réalisant que lorsque, la France signait ses lettres de noblesse à l’échelle mondiale, l'attaquant monégasque n’était même pas encore venu au monde.

À l’heure où les "wonderkids" sont les joueurs les plus recherchés par les géants européens, Mbappé présente une avance statistique considérable par rapport aux autres buteurs de son âge.

Et par rapport aux légendes de l’équipe de France ?

Mais, avant d’impressionner l’Europe, c’est dans l’Hexagone que le prodige est devenu incandescent. Cette saison, en Ligue 1, il facture 18 matches pour 7 buts et 6 passes décisives. Au total de sa si jeune carrière, il présente une feuille de stats impressionnante : 29 matches et 8 buts. A son âge, c’est réellement unique.

Pour situer le "gamin", car il est encore un, nous avons choisi de le comparer aux dix attaquants français disposant du plus de sélections en équipe de France. Autrement dit, la crème de la crème. Et, c’est bien simple, personne ne présente des stats de précocité aussi avancées que celles de Mbappé.

Exemple le plus probant ? Thierry Henry, l’homme à qui Mbappé est si souvent comparé. A 18 ans et 2 mois, "Titi" se révelait du côté de la Turbie. Mais il présentait un rendement plus discret : 16 matches pour 5 buts. Autre exemple : Karim Benzema. Avec l’OL, "Benzegoal" n’en était qu’aux balbutiements de sa carrière, avec 14 matches mais aucun but.

Sylvain Wiltord, Youri Djorkaeff, Olivier Giroud ou Jean-Pierre Papin, autres membres du Top 10 des attaquants avec le plus de sélections en Bleu, ne figurent même pas dans le classement. Au même âge, la sensation de fouler une pelouse professionnelle en championnat leur était encore inconnue.

Jackpot en vue

Alors, évidemment, les époques ne sont pas toujours comparables. Histoire de se rapprocher de la folie des années récente, l’exemple d’Anthony Martial est peut-être plus parlant. Et, au même âge, il était encore loin de Mbappé : 10 petits matches et 2 buts. Quand on se souvient que Man U a cassé sa tirelire pour l’attirer, pas difficile d’imaginer un géant aux griffes acérées venir l’arracher à prix d’or.

Alors, après l’éclosion sur la scène continentale, certains Bleus voyaient Mbappé épouser très rapidement un destin international (lien). Histoire de suivre les traces de l’homme à qui il est constamment comparé : Thierry Henry. Ce dernier s’est d’ailleurs aventuré à évoquer le phénomène dans les pages du Sun : "Je sais que des gens l'appellent le ‘nouveau Thierry Henry’, mais je n'aime pas ces appellations. Il a besoin d'être lui-même, de donner le meilleur." Histoire de tracer son propre sillon. Qui semble le mener très haut. Plus haut que tout le reste ? Mbappé a beau être pressé, seul l’avenir le dira.