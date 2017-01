Intraitable, Cavani a ramené Nantes sur terre

L'envie et la détermination de Nantes n'ont pas suffi à faire trembler le PSG. Entrés sur la pelouse de la Beaujoire avec beaucoup de motivation, les hommes de Sergio Conceiçao sont tombés sur un Edinson Cavani intraitable (0-2). L'Uruguayen s'est offert un doublé, d'abord en reprenant un centre de Lucas (21e) puis en marquant sur coup-franc direct (65e).

La belle série de Nantes s'arrête après quatre victoires consécutives en championnat. Les Canaris pointent à la 11e place. De son côté, le PSG a signé une troisième victoire de suite en L1. Paris revient à un point de Nice et est à égalité avec Monaco, qui jouera dimanche face à Lorient (15h00) son match comptant pour cette 21e journée.

Seule ombre au tableau pour le PSG : blessure de Draxler

Avant que Cavani ne trouve la faille sur la première action d'envergure de son équipe, Paris a presque subi le jeu. Les Nantais ont mis sous pression leurs adversaires du jour. Et ça a failli payer à l'image de cette relance contrée de Thomas Meunier qui a terminé dans les pieds d'Emiliano Sala. Le buteur du FCN a loupé le cadre alors qu'il était en position idéale pour tromper Kevin Trapp (8e). Le gardien parisien a lui aussi joué avec le feu quelques minutes plus tard (15e) mais Jules Iloki n'a pas réussi à contrôler le ballon.

Pour mettre un terme aux espoirs nantais, le PSG a pu compter sur Cavani. L'Uruguayen a signé ses 19e et 20e but en L1 de la saison, soit déjà son meilleur total sur une saison depuis son arrivée dans le championnat de France. Le premier a été un chef d'œuvre collectif : décalé par Draxler, Lucas a centré sans contrôle pour la reprise instantanée de Cavani (1-0, 21e). Le second but en revanche, il ne le doit qu'à lui-même et a trompé Maxime Dupé d'un magnifique coup-franc direct (2-0, 65e). Paris aurait pu aggraver la marque mais Thomas Meunier (63e) comme Adrien Rabiot (87e) ont trouvé la barre transversale.

Sans jamais renier son envie affichée en début de rencontre, Nantes n'a pas réussi à inquiéter Trapp après l'ouverture du score. Seul Felipe Pardo s'est mis en valeur sur une frappe (51e) mais il n'a pas réussi à cadrer, à l'image de ses coéquipiers (0 tir cadré pour Nantes sur l'ensemble de la rencontre). Les Nantais pointent provisoirement à la 11e place de classement. Paris, lui, reste troisième mais grignote sur Nice et met la pression sur Monaco. La rencontre a presque été idéale pour le PSG. Mais la blessure de Draxler (sorti à la 69e) et le nouveau problème disciplinaire de Verratti sont venus légèrement ternir le bilan de l'après-midi.